Leipzig

1.Wie war Eros Ramazzotti drauf?

Ein grandioser Live-Künstler. Seine Studio-Alben muss man nur als Italophiler lieben, aber was der Mittfünfziger da über fast genau zwei Stunden auf der Bühne veranstaltet, das lässt niemanden kalt. Die Stimme raspelt und presst und explodiert und schmirgelt und charmiert wie vor 35 Jahren. Bei Eros Ramazzotti gibt es keine Posen, kein Gequatsche, kein Getue. Er liefert. Als Sänger. Am Klavier. An der Stromgitarre und an der akustischen. Und natürlich als Cantautore. Denn die 20 Titel des Abends sind natürlich seine. Dass er neuerdings sogar mit Botschaft unterwegs ist (obwohl die Texte immer schon Tiefe hatten), nimmt man ihm ohne weiteres ab. Die Videos zu Plastikmüll in den Meeren und Luftverschmutzung stehen zwar merkwürdig isoliert neben dem Programm, aber man glaubt ihm, dass sie von Herzen kommen.

2.Wie war die Stimmung?

Lipsia come va? Ist der erste der wenigen Sätze, die Eros ins Publikum ruft. Und die Antwort lässt keine Zweifel zu: bestens. Die ersten beiden Titel kommen vom aktuellen Album, das der Tour den Titel gab, und schon hier sind der Leipziger und, mehr noch, die Leipzigerin bemerkenswert textsicher. Die alten Hits wie „Musica e“ oder „Se bastasse una canzone“ oder all die anderen, von denen Eros so viele schrieb, dass er sie in Medleys packen muss, um wenigstens die allerwichtigsten im Konzert unterzubringen, kann sowieso fast jeder im gut gefüllten Saal mitsingen. Nach zehn Minuten reißt es die meisten von den Sitzen, später wird getanzt. Und wenn Ramazzotti gegen Ende sein Bad in der Menge nimmt, kennt die Begeisterung keine Grenzen mehr.

3. Was waren die Höhepunkte des Abends?

Der Abend! Von der ersten bis zur letzten Minute hängt der Spannungsbogen niemals durch. Ob mit altem Material oder neuem, akustisch oder latino, ob Ballade oder Dance-Pop, Cantautorismo oder fett pumpender Rock: Auch dank der sensationellen achtköpfigen Band und der beiden phänomenalen Background-Sängerinnen. Großes Kino ohne Ausnahme, ein früher Höhepunkt im Konzertjahr 2019.

4.Wie waren Sound und Bühne?

Erstklassiger Sound. Druckvoll, präsent, aber nicht gepresst, verengt oder lärmend. Und die Licht- und Video-Show gehört mit der Virtuosität ihrer Illusionen den abstrakten Mustern, dem Märchenwald, dem Regen über dem Meer, den atemberaubenden 3-D-Effekten, zweifelsfrei zum stilsichersten, Poetischsten, besten, was diesbezüglich gerade durch die Lande tourt.

5.Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Kurzum: Ein wunderbarer Abend – mit nur zwei Einschränkungen. Er hätte noch ein halbes Stündchen länger dauern dürfen, und: Wer braucht Stühle bei diesen Rhythmen diesen Melodien, dieser Band und diesem Sänger?

Die ausführliche Konzertkritik gibt’ morgen hier und am Samstag in der Leipziger Volkszeitung.

Von Peter Korfmacher