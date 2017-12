Erste Bands für das Highfield stehen fest

Großpösna. Die Veranstalter des Highfield haben ein erstes Line-up für das Jahr 2018 veröffentlicht. Als Headliner werden auf dem Musikfestival am Störmthaler See in Großpösna bei Leipzig der Rapper Marteria, die Düsseldorfer Punkband Broilers und Die Fantastischen Vier auftreten. Auch die kanadische Rockband Billy Talent hat für das nächste Jahr zugesagt. Im vergangenen Sommer war der Auftritt der Gruppe wegen eines Sturms buchstäblich ins Wasser gefallen.

Zum Auftakt der 20. Ausgabe des Highfield-Festivals am Freitag brachte ein schweres Gewitter den Zeitplan durcheinander. Zwischen 20 Uhr und 22.40 Uhr mussten alle Konzerte abgesagt werden. Wenigstens die Beginner und zuvor Clueso konnten doch noch auf die Bühnen. Zur Bildergalerie

Folgende Künstler werden ebenfalls auf einer der Bühnen spielen: Alligatoah, Dropkick Murphys, The Hives, Kontra K, Editors, Clueso, Madsen, Dendemann, Gogol Bordello, Bosse, Prinz Pi, die Antilopen Gang, The Subways, Maximo Park, Gloria, Bausa, Zugezogen Maskulin, Sondaschule, Fjørd, Swiss und Die Andern, Adam Angst und Itchy. Zum Highfield 2017 waren rund 35.000 Besucher angereist. 2018 wird das Festival vom 17. bis zum 19. August stattfinden.

hgw.