Leipzig

Der eine wurde 1963 in Plauen geboren, der andere 1944 in Ebersbach. Der eine hat „die ganze Bandbreite des Lebens“ in Haft, Entzugskliniken und auf der Straße erfahren, dem anderen fliegen seit Jahrzehnten die Sympathien der Kabarettbesucher und Buchleser zu. Beide schreiben und leben in Leipzig, und am Mittwochabend haben Uwe Stöß und Bernd-Lutz Lange zum ersten Mal gemeinsam ihre Bücher vorgestellt – in der Kuppelhalle des LVZ-Verlagsgebäudes, moderiert von LVZ-Redakteur Nikos Natsidis.

„Meine Figuren haben die Wahrheit im Kopf“, sagt Stöß. Er las aus seinem Erzählungsband „Das zieht alles Kreise“, der im Verlag für Freunde Leipzig erschienen ist. Dort hatte man Lange auf eine gemeinsame Lesung angesprochen. „Ich unterstütze doch gern jemanden“, sagt der und liest im zweiten Teil des schon lange ausverkauften Abends aus seinem Kurzgeschichten-Buch „Das gabs früher nicht“ (Aufbau Verlag).

Tatsächlich gibt es viele Gemeinsamkeiten, korrespondieren manche Texte sogar miteinander. Lange, der in seinen Bilanzen jeweils mit Erinnerungen beginnt, um Beobachtungen aus der Gegenwart dagegenzustellen, beschreibt, wie aus Einkaufsbummel Shoppen wurde und heute der Enkel die Produkte erklärt.

Bei Stöß eskaliert der Einkauf im Bio-Spielzeuggeschäft, wo Opas Begeisterung fürs S21-Kommandosturmgewehr und „schadstofffreie Pädagogik“ aufein­anderprallen. „So ein Text ist immer auch ein Spiegel“, hat Stöß im Gespräch mit Natsidis gesagt. Mit satirischen Blicken auf den Alltag, auf die Schwächen der Menschen und die Schwächen der Zeit unterhalten beide das bestens aufgelegte Publikum.

