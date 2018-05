Leipzig

Ziemlich genau drei Jahre ist Mario Schröders Leipziger Inszenierung von Leonard Bernsteins „West Side Story“ alt. Rund zwei Dutzend Mal lief sie mit durchschlagendem Erfolg am Augustusplatz. Dann verschwand sie in den Depots. Was beim Musical aller Musicals, das auf dem Nebenweg des Broadway das Musiktheater nach Puccini und Strauss auf einen neuen Gipfel führte, auch eine Frage der teuren Aufführungsrechte ist.

Doch nun, zu Pfingsten im Jahr des 100. Geburtstag des großen Lenny, den die Musikwelt am 25. August begeht, setzte Hausherr Ulf Schirmer wieder eine Serie an: Fünf Vorstellungen an vier Tagen – offenkundig haben sich dichte Event-Serien nach dem Muster der Strauss- oder Wagner-Festtag und der gedrängten Ringe bewährt an der Oper Leipzig.

Anders als zur Premiere im Juni 2015 steht nun allerdings nicht mehr der Intendant am Pult, sondern Christoph Gedschold, der sich neben seinen Eigenproduktionen wie der fabelhaften „Rusalka“ nach und nach am Spielplan-Tafelsilber abarbeitet und sich dieser Aufgabe bislang mit fabelhaften Ergebnissen entledigte. Die „West Side Story“ macht da keine Ausnahme.

Natürlich hat es Gedschold dabei zunächst einmal leicht. Denn für dieses Meisterwerk nicht auf die Notkapellen einschlägiger Musical-Produktionen (auch und gerade am Broadway) zurückgreifen müssen, sondern mit dem Gewandhausorchester in die philharmonischen Vollen steigen zu können, das ist zunächst einmal purer Luxus. Doch birgt der auch erhebliche Gefahren, denen selbst Leonard Bernstein auf den Leim gegangen ist: 1984 wollte er es noch einmal wissen, castete eine fulminante Cappella telefonica zusammen und eine Sängerbesetzung vom Opern-Olymp (Kiri te Kanawa, José Carreras, Tatiana Troyanos …), dazu die besten Tontechniker ihrer Zeit. Und landete mit dem Ergebnis trotz aller sinnlichen Faszination dieser DG-Produktion doch hinter der mit dem originalen Broadway-Cast oder der mit den New Yorker Philharmonikern. Zu oft verhedderte er sich im Zaun an der Grenze zur Oper.

Den meidet Gedschold nun konsequent, ohne indes die klanglichen Möglichkeiten des Gewandhausorchester ungenutzt zu lassen. Weich klingt es und warm, satt und aufgeladen mit Emotionen in verliebter Emphase und im Schmerz. Aber wenn’s drauf ankommt, kann Gedschold auch den Schmutz der Straße abrufen, zynische Doppelbödigkeit oder die Klänge der nackten Gewalt.

Das kommt auch Mario Schröders Inszenierung zupass, der Bernsteins Romeo-und-Julia-Adaption auf der von Andreas Auerbach und Paul Zoller so sparsam wie wirkungsmächtig möblierten und bebilderten Bühne behutsam noch näher ans heute heranholt, sich hier und da zwar in abseitigen (Super Mario) oder allzu plüschigen (die „Somewhere“-Engel) Bildern versteigt, ansonsten aber kraftvoll und stringent, berührend und zärtlich diese Geschichte einer Liebe erzählt, die in der Katastrophe endet, weil nicht sein kann was nicht sein darf. Und auch seine vor Energie dampfenden und vor Zärtlichkeit glühenden Choreographien sind auf Augenhöhen mit den kanonischen des Jerome Robbins unterwegs. Wenngleich auch hier das Problem sichtbar wird, dass Schröders Gruppen-Ästhetik eine Synchronizität einfordert, die seine Company zu oft nicht liefert. Dennoch: So muss man das erst einmal tanzen – zumal viele Mitglieder des Balletts auch singen müssen und dies auf bemerkenswertem Niveau tun.

Überhaupt herrscht gesanglich eitel Sonnenschein. Zwar flüchtet sich die bezaubernd zierliche Myrthes Monteiro als Maria in hohen Lagen dann doch ins gekonnte Opern. Doch sonst beherrscht natürlich-intensiver Musical-Gesang die Szene. Christian Alexander Müllers Tenor ist wie geschaffen für die jugendliche Zerrissenheit Tonys; der vor Testosteron dampfende Andreas Wolfram ist ein schlichtweg perfekter Riff. Ihm bleibt auch sein Widerpart Rupert Markthaler als Riff nichts schuldig, Erdmuthe Kriener ist eine fabelhafte Anita, und Anna Preckeler singt trotz ihrer Engelsflügel ein wunderbar schlichtes „Somewhere“ - und und und.

Kurzum: Die „West Side Story“ des Jahres 2018 hat nur einen Makel. Nach Pfingsten ist sie bereits wieder Geschichte. Da wäre im Bernstein-Jahr gewiss mehr drin gewesen.

Aufführungen: Samstag, 19. Mai, 19 Uhr, Sonntag, 20. Mai., 14 und 20 Uhr, Montag, 21. Mai, 15 Uhr, Restkarten an der Abendkasse.

Von Peter Korfmacher