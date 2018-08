Leipzig

Seit gut dreieinhalb Jahrzehnten stehen „Die Toten Hosen“ auf der Bühne. Im vergangenen Jahr haben die Punkrocker „Laune der Natur“, ihr 16. Studioalbum veröffentlicht und touren derzeit wieder durch Stadien und auf großen Open-Air-Bühnen des Landes. Am 31. August spielen sie in Ferropolis. Edgar Lopez sprach mit ihm.

Für einige Leipziger ist das Fregehaus das Erste was ihnen zu dir einfällt. Was verbindest du damit?

Mein Bruder Michael wohnte lange Zeit in Leipzig. Wenn wir hier Konzerte gespielt haben, habe ich deshalb immer mal eine Nacht drangehängt oder bin eher gekommen. Ich kenne die Stadt ganz gut. Auch das Fregehaus ist mir bekannt. Es handelt sich um einen unserer Vorfahren, der damals ein Bankhaus mit Sitz in Leipzig hatte. Als es in der Stadt mal zu einer großen Hungersnot kam, spendete die Familie Frege viele Getreidesäcke. Ob das Haus nur nach ihm benannt wurde, oder er irgendwann darin gewohnt hat, weiß ich gar nicht. Allerdings freut es mich, dass irgendwann einmal ein Teil meiner Familie in Leipzig gelebt hat und wohl auch durchaus beliebt war in der Bevölkerung.

Ende August habt ihr in Gräfenhainichen ein großes Open-Air. Hättet ihr das nicht auch in Leipzig spielen können?

Letztlich hat diese Entscheidung mit verschiedenen Umständen zu tun. Zum einen haben wir in Leipzig schon vor vier Jahren ein sehr großes Open Air Konzert veranstaltet. Zum anderen hat die Stadt eine tolle Arena, in der wir uns sehr wohl fühlen. Für uns hatte es Priorität, dort während unserer Wintertournee Ende letzten Jahres aufzutreten. Wir haben in Leipzig immer gute Nächte. Seit dem Fall der Mauer und unserem ersten Konzert hier besteht ein besonderes Verhältnis zum Leipziger Publikum. Für den Sommer ist die Wahl aber auf Gräfenhainichen gefallen, weil dieses ehemalige Industriegebiet einfach eine wahnsinnig gute Location ist, in der wir ebenfalls schon einige Male gespielt haben. Unglaublich wuchtig und beeindruckend. Solche speziellen Orte machen uns riesigen Spaß.

Kommt ihr dieses Jahr trotzdem noch ins Conne Island?

Wir sind von unserem Tourplan so ausgebucht, dass ich nicht glaube, dass wir diesmal dort Station machen können.

Und wie sieht es mit dem Leipziger Gastspiel von Fortuna Düsseldorf aus?

Blöderweise spielen wir nach unserem Freitagskonzert in Gräfenhainichen am Samstag noch in Minden. Von da aus wird es logistisch schwierig, noch rechtzeitig nach Leipzig zu kommen.

Eure Musik glich in den vergangenen Jahren mitunter einem Gemischtwarenladen. Ist das noch Punkrock?

Wir haben sehr früh angefangen, uns nicht mehr darum zu kümmern, welchem Genre einzelne Stücke zuzuordnen sind, sondern machen einfach das, was passt und uns Spaß macht. Bands wie The Clash haben uns gelehrt, dass es sehr befruchtend sein kann, über eigene Grenzen zu springen. Sie starteten auch als reine Punkband, bevor sie im Reggae gewildert und sich bis in den Bereich des frühen Hip Hop gewagt haben. Es gibt nichts Spannenderes als Crossover zwischen verschiedenen Musikrichtungen. Das ist für uns auch eine Hilfe. Wenn wir immer nur auf den drei, vier Akkorden des klassischen Punkgenres hängenbleiben würden, würde es uns unendlich schwerfallen, immer wieder neue gute Songs zu schreiben. Das ist ein sehr enger Raum, der schon von vielen hundert Bands beackert wurde. In dem Moment, wo wir unsere Instrumentierung auch mal wechseln, können wir uns noch selbst überraschen. Über diesen Umweg finden wir zu unseren Wurzeln zurück. Ein Stück wie „Urknall“ macht doppelt so viel Spaß, wenn man irgendwann mal einen Ausflug in andere musikalische Gefilde gewagt hat und sanfter geworden ist. Es geht um nichts anderes als Dynamik. Leise, laut, langsam, schnell. Die Dramaturgie eines Albums ist uns dabei genauso wichtig wie die eines Konzerts. So schaffen wir es, Menschen über zwei Stunden lang in den Bann zu ziehen und ihr Interesse aufrecht zu erhalten. Ich kenne meine Wurzeln, weiß woher ich komme und wer meine Helden sind. Mir reicht das als Orientierung. Ich muss 40 Jahre nach der Bewegung nicht rumlaufen und das Label „Punkrock“ vertreten.

In dem Zusammenhang hast du gesagt, dass der von euch erlebte Generationenkonflikt nicht mehr existiert. Was macht dich sicher, dass deine Echo-Ansprache nicht nur die betroffenen Künstler erreicht hat, sondern auch die Kids, die deren Musik hören?

Sicher macht mich da gar nichts. Der Einwand stimmt. Es wäre weitaus effektiver gewesen, wenn Künstler, die bei jüngeren Generationen eine größere Glaubwürdigkeit und Vorbildfunktion haben, diese Diskussion angestoßen hätten. Wenn Leute speziell aus dem Hip Hop gesagt hätten: „So kann es für uns nicht weitergehen. Wir müssen das anders bewerten und uns dieser Diskussion stellen.“ Aber nur weil keiner von denen das an dem Abend getan hat, kann ich mir nicht selbst den Mund verbieten, weil ich denke, dass es mir nicht mehr zusteht, mich zu äußern. Ich konnte es einfach nicht ertragen, in dieser Sache meinen Mund zu halten – aber Spaß hat es mir keinen gemacht, das zu tun.

„Tage wie diese“ ist eine viel gespielte Hymne. Selbst bei der CDU. Währenddessen haben eure Firmen die Antilopen Gang und Feine Sahne Fischfilet unter Vertrag, Antithesen konservativer Politik. Wie passt das für euch zusammen?

Das darf nicht vermengt werden. Nur weil die CDU an einem Wahlabend unsere Musik spielt, haben wir noch lange nichts mit ihnen zu tun. Der Song wurde gleichzeitig auch bei den Grünen und anderen Parteien jeglicher Couleur eingesetzt. Das war an jenem Abend der Bundestagswahl einfach die Hymne ihres Triumphs. Wir sind dafür nicht verantwortlich, wer sich unsere Musik aneignet. Verantwortlich sind wir nur für unsere Texte und unser eigenes Handeln. Wer unsere Lieder am Ende hört, ist eine völlig andere Frage, die sich unserer Kontrolle entzieht. Jede Musik entwickelt ein Eigenleben. Wir als Band und Privatpersonen wissen, wo wir politisch standen und immer noch stehen. Für mich ist es völlig normal, dass wir an einem Konzertabend ein Lied wie „Tage wie diese“ spielen und direkt danach eines wie „Urknall“. Auch dass die Antilopen Gang bei unserer Plattenfirma unter Vertrag ist, steht im Einklang mit dem, was wir mit den Toten Hosen machen. Wir haben bei vielen politischen Themen die gleiche Meinung. Bei Feine Sahne Fischfilet verhält es sich ähnlich.

Ein Hörsturz hat dir die Grenzen deiner Gesundheit gezeigt. Habt ihr euch überlegt, wann es Zeit wird der Bühne final „Schönen Gruß und auf Wiedersehen“ zu sagen?

Ich halte von Ankündigungen in beide Richtungen nichts. Sich einen Schlusspunkt zu setzen, obwohl es einem noch gefällt, fände ich irgendwie komisch. Umgekehrt ist aber auch die Aussage „ich mache das, bis ich mit einem Bein im Grab stehe“ ein bisschen dürftig. Wir sind da offen. Solange wir gesund sind und das Gefühl haben, den Leuten noch 100 Prozent liefern zu können, sind wir dabei. Aber es gibt keine finalen Verabredungen. Man muss einfach schauen, was das Leben mit uns vorhat. Gerade so ein Hörsturz ist eine klare Ansage, dass das nicht immer so weitergehen wird, sondern, dass wir alle nur eine gewisse Zeit haben, in der uns die Kraft vergönnt ist, unsere Sachen durchzuziehen. Ich will darüber nicht sentimental werden, sondern muss es akzeptieren, wie alle anderen auch. Ich bin ja nicht der erste und auch nicht der letzte, der sich dem biologischen Kreislauf zu beugen hat. Aber ich bin frohen Mutes.

Die Toten Hosen „Laune der NaTour `18“ am 31. August 2018 in Ferropolis - Gräfenhainichen ab 17.30 Uhr. Gäste: Wanda, Feine Sahne Fischfilet und Attaque 77; Karten gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie auf www.ticketgalerie.de

Von Edgar Lopez