Schlagerstar Jürgen Drews live in Leipzig

Er vereint mindestens drei Entertainer in einem: Jürgen Drews, seit mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft, hat sich immer wieder neu erfunden. Und das zeigt er seinem Publikum jetzt wieder 100 Prozent live bei seiner „Es war alles am Besten“-Show – am Samstag, 10. März, im Haus am Auensee in Leipzig.

Er war Les-Humphries-Sänger, ist aus der Schlagerszene nicht wegzudenken und war einer der beliebtesten Künstler der ZDF-Hitparade, als er mit seinen Hits „Ein Bett im Kornfeld“ und „Barfuß durch den Sommer“ nicht nur die Frauenherzen im Sturm eroberte. Und schließlich hat es ihn an den Ballermann getrieben, wo er royalen Ruhm als „König von Mallorca“ erlangte.

Die Shows seiner Tour sind als kleine Zeitreise durch sein Leben angelegt. Der Entertainer zeigt dabei all seine Facetten. Jürgen Drews eben – mal ein bisschen anders und gleichzeitig auch so, wie man ihn kennt und liebt: Angenehme Unterhaltung, überraschende Showeinlagen – alles mit einer grandiosen Live-Band. Im ersten Set können sich die Zuschauer auf ältere Hits freuen, wie „Wir zieh’n heut Abend aufs Dach“ oder „Barfuß durch den Sommer“. Auch englische Balladen mit Gänsehaut-Garantie sind dabei. Dann lässt Jürgen Drews seine Zeit bei den Les Humphries Singers Revue passieren und zupft bei einer ganz besonderen Jazz-Einlage selbst das Banjo. Und natürlich macht er auch Halt in der Party-Abteilung, alles live und 100 Prozent authentisch.