Er ist ein Gejagter. Ein Getriebener. Einer, dem Termine, Geldgeber, eine launische Diva und Erwartungen im Nacken sitzen. Sein letzter Theater-Hit ist schon vergessen, Georges Feydeau, der gönnerische Rivale, sammelt Triumphe mit Komödien– und Edmond Rostand ist nur noch Wüste.

Eine Katastrophe im Paris von 1897. Erste Kinematographen rattern, der Verkehr setzt auf Motor, der Cancan lässt Beine kreisen, Offenbach Musik schwingen, und in den Bordellen protzt golden der Prunk. Eine Welt im Wirbel. Alexis Michalik, 37-jähriger Schauspieler, Autor, Regisseur, wirbelt mit. Er blickt zurück auf jene Ära, in der eine Epoche in Glanz und Glorie endete und die Moderne die ersten Sprünge machte.

Vollblutkino

„ Vorhang auf für Cyrano“ heißt seine opulente Zeitendämmerung, in der das berühmteste französische Stück geschrieben und uraufgeführt wurde. Eine ungezügelte Mischung aus Fakten und Fiktion, Rasanz und Rankünen, Poesie und profanem Alltag, Herz und Hektik. Eine Liebeserklärung an die Magie des Theaters. Eine Komödie, die in die Kulissen steigt, Staub aufwirbelt, aber alles andere als staubig ist. „ Vorhang auf für Cyrano“ ist vielmehr Vollblutkino.

Dabei macht Alexis Michalik, der mit Retroblick sein eigenes Stück „ Edmond“ verfilmte, durchaus keinen Schritt neben die ausgetretenen Pfade jenes Kinos, das dem Geniekult huldigt. Allerdings ist er beim Gang zu den Quellen eines Jahrhundert-Erfolgs nicht literarisch, betulich und aufklärerisch, sondern nimmt die Story hinter„ Cyrano de Bergerac“ volley. Pointen sind wichtiger als gepflegte Prosa, und Witz ist wesentlicher als jede gusseiserne Wahrheit. „ Vorhang auf für Cyrano“ ist eine Komödie, die der Komödie eben gibt, was eine richtige Komödie braucht.

Sinn für Wirkung

Da beauftragt Bühnen-Star und Theaterbesitzer Coqulin, auf Vermittlung von Sarah Bernhardt, den Dichter Edmond Rostand, ein historisches Stück für ihn zu schreiben. Da kommt beim Wein die Idee. Da wird die Idee durch die Liebe eines wortarmen Freundes zu einem Garderobenmädchen beflügelt. Da fallen Edmond neue Szenen immer im letzten Moment ein. Da muss eine launische Diva, die die ungeduldigen Finanziers sehen wollen, bei Laune gehalten und der linkische Sohn von Coquelin, dessen Mitspiel der Prinzipal verlangt, mit Prostituierten erst einmal locker gemacht werden. Da stoppt ein Urteil, das Konkurrenten bei Gericht veranlasst haben, alle Premierenpläne – und eine Falltür auf der Bühne den Auftritt des weiblichen Stars in letzter Sekunde. Liebe und Intrigen in Hülle und Fülle.

Alles mit Seele und Sinn für Wirkung inszeniert – und mit dem Glanz und der Eleganz von Räumen, Kostümen, Dekors.

„ Vorhang auf für Cyrano“ vermischt jene Illusionen, von denen Theater lebt, mit den Illusionen, die das Kino braucht. Heraus kam eine fantastische Reise in die Bühnen-Welt und eine Welt jenseits unserer Zeit, die jenes Tempo aufnahm, mit dem die Zeiten seitdem atmen. Kein Wunder, dass Alexis Michalik, Regisseur und Drehbuchautor, genau diesem Tempo-Stil huldigt.

Schöne Fantasie

Das besitzt seinen eigenen Reiz, der so ganz anders ist als jener, den Jean-Paul Rappeneau in seinem werktreuen „ Cyrano de Bergerac“ (1990, mit Gérard Depardieu) pflegte. Die Darsteller fühlen sich in diesem wirbeligen Tanz, bei dem jeder in ständiger Bewegung ist, sichtlich wohl. Die Alexandriner aus dem Mund des empfindsamen Dichters mit Degen und Nasenkolben klingen jedenfalls frisch.

Wenn sich am Ende die Kulisse der Bühne zur wirklichen Kulisse eines Klosters wandelt, ist das eine schöne Fantasie, die wohl nur das Kino kann.

Von Norbert Wehrstedt