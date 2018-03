Feierlichkeiten zum 333. Geburtstag von Johann Sebastian Bach

Das Bach-Museum feiert den 333. Geburtstag von Johann Sebastian Bach. Der Komponist wurde am 21. März 1685 in Eisenach geboren. Anlässlich dieses Ehrentages lädt das Museum am Wochenende des 24./25. März 2018 zu besonderen Veranstaltungen ein. Hier gibt's Impressionen vom Tag der offenen Tür im Bach-Museum zu sehen!