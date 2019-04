Der Prinz von Homburg ist Schlafwandler und General, mal Held, mal Träumer. „Von Szene zu Szene mystifizieren sich die Figuren neu“, sagt Felix Axel Preißler, der am Schauspiel Leipzig in die Rolle des Prinzen schlüpfen wird. Am Samstag feiert Heinrich von Kleists Drama „Prinz Friedrich von Homburg“ Premiere.