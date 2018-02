Festakt für den 21. Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons

Leipzig - . Der lettische Dirigent Andris Nelsons ist offiziell neuer Kapellmeister des berühmten Gewandhausorchesters in Leipzig. Mit einem Festakt im Alten Rathaus ist der 39-Jährige am Freitag in sein Amt eingeführt worden. „Es ist ein gewichtiges Erbe, das es anzutreten gilt. Tradition ist für Andris Nelsons aber eine Herausforderung, keine Lähmung. Ich glaube, wir haben den Besten bekommen“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). „Sie überlassen mir eines der besten Orchester der Welt. Ich danke für Ihr Vertrauen“, sagte Nelsons gerührt.

Andris Nelsons seufzt – nach all den warmen, ja liebevollen Worten, die er gerade über sich gehört hat. „Haaaa ... das war ein bisschen zu viel“, sagt er mit warmer Stimme, in einem Deutsch, das charmant radebricht und manchmal hängenbleibt, etwa an dem Wort „kenntnisreich“, mit dem er das Leipziger Publikum, sein Publikum beschreibt.

Der 1978 im lettischen Riga geborene Nelsons gilt als einer der derzeit renommiertesten Dirigenten. „Sie überlassen mir eines der besten Orchester der Welt. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen“, sagte Nelsons. Der Lette ist zugleich Direktor des Boston Symphony Orchestra an der US-Ostküste und will mit beiden Orchestern umfangreich zusammenarbeiten.

Musikalische Weltmacht Lettland

Andris Nelsons sei von größter Bedeutung als Kulturbotschafter seines Heimatlandes, betonte die Botschafterin Lettlands, Inga Skujina, beim Festakt. „Ihr Beitrag ist von größter Relevanz“, sagte sie direkt zu ihrem berühmten Landsmann. Musik habe einen hohen Stellenwert in Lettland. „Musikalisch sind wir eine Weltmacht“, betonte die Botschafterin.

Die Stadt Leipzig, die als Kopf der Musik bezeichnet werden könne, bekomme mit Nelsons nun das Herz hinzu, sagte als Laudator Thomas Angyan, Intendant der Musikfreunde in Wien. Leipzig könne sich freuen, schließlich sei es Nelsons ein Bedürfnis, die Menschen mit der Musik zu berühren.

„In Leipzig ist der Gewandhauskapellmeister nach dem Oberbürgermeister der wichtigste Mann“, bemerkt Oliver Schenk, Nelsons’ Vorvorgänger und Gewandhaus-Ehrendirigenten Herbert Blomstedt zitierend. Weiter sagt der Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten des Freistaats: „Dass Menschen aus aller Welt zu uns kommen und gemeinsam Sachsen voranbringen, das kann man gerade in diesen Zeiten nicht oft genug sagen.“

Nelsons entstammt einer musikalischen Familie. Als Kind lernte er das Klavierspiel, später kam die Trompete dazu. Den Orchesterbetrieb lernte er schon als Teenager bei Auftritten mit den Musikern der Lettischen Nationaloper kennen. Der Dirigent Mariss Jansons wurde sein Mentor.

Übergangsphase endet

Mit der Amtseinführung endet eine gut dreijährige Übergangsphase für das 275 Jahre alte Orchester der Messestadt. Bei dem Namen Gewandhausorchester dachte man lange vor allem an Kurt Masur (1927-2015). Er prägte das Orchester knapp 27 Jahre lang. Seine Nachfolger Herbert Blomstedt und Riccardo Chailly führten die Musiker in die Weltspitze. Chailly wollte eigentlich bis 2020 in Leipzig bleiben, dann entschied er sich jedoch anders.

Das Gewandhausorchester Leipzig wurde 1743 gegründet und gilt als ältestes bürgerliches, also nicht-höfisches Konzertorchester der Welt. Mit mehr als 180 Musikern ist es nach eigenen Angaben auch eines der größten Berufsorchester der Welt. Das Gewandhausorchester, ist weltweit gefragt. Tourneen führen regelmäßig ins Ausland, insbesondere in die USA und nach Japan.

Von Jürgen Kleindienst/André Jahnke