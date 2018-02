Film-Flieger aus „7 Tage in Entebbe“ rottet in Leipzig vor sich hin

Leipzig. Direkt vom Dreh aufs Altenteil nach Schkeuditz: Dieses Schicksal traf den Airbus A310, der im Film „7 Tage in Entebbe“ als Kulisse eines entführten Air-France-Flugzeugs diente. Es handelt sich um eben jene Maschine von Pakistan International Airlines (PIA), die seit Ende 2016 in Leipzig/Halle vor sich hin rottet.

Am Montagabend lief der amerikanisch-britische Thriller mit Daniel Brühl und Rosamund Pike außer Konkurrenz bei der Berlinale. Im Film geht es um die Entführung einer Air-France-Maschine auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris 1976. Vier Kidnapper hielten die mehr als 100 Geiseln im ugandischen Entebbe eine Woche in ihrer Gewalt, bis die israelische Regierung die Aktion gewaltsam beendete. Regisseur José Padilha zeichnet die Ereignisse auf Grundlage neuer Recherchen nach. (mehr zur Film im Berlinale-Blog)

Flughafen fordert Parkgebühren

Der damalige Airline-Chef von PIA, Bernd Hildenbrand, hatte den ausgemusterten Flieger vor gut einem Jahr direkt vom Dreh in Malta nach Sachsen gebracht. Er wollte damit gute Stimmung machen für die geplanten Flüge von Leipzig nach New York – aus denen dann nichts wurde. Seither steht der Airbus auf dem Rollfeld herum.

Zuletzt hatten die Pakistaner sogar versucht, ihn in Einzelteilen zu versteigern – offenbar erfolglos. Der Flughafen will den Flieger ohnehin nicht so einfach hergeben: Vor der Abholung müssten erst die Parkgebühren nachgezahlt werden. Die dürften nach 14 Monaten fast so hoch sein wie der Wert der 25 Jahre alten Maschine.

