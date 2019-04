Leipzig

Am 29. April spielt Flo Mega alias Florian Bosum (39) im Leipziger Täubchenthal, im Gespräch mit Olaf Neumann verrät er, worauf es beim Soul und Funk ankommt.

Ihr Sound speist sich nicht aus der Memphis- und Motown-Tradition. Was fasziniert Sie am Soul und Funk à la James Brown?

James Brown geht nach vorne! In seiner Musik gibt es ganz andere Höhepunkte und Codes der verlangten Umgangssprache. Jedes Wort ist ein starkes Signal, so wie bei Plattdeutsch damals. Die Bauernsprache. James Browns Musik speist sich aus dem Afrobeat, wo Stücke eine dreiviertel Stunde lang gehen, und dann fängt mal einer an zu singen. Das hat viel mit Monotonie und Groove zu tun. Viele haben es so gemacht wie er, aber er hat am meisten Alarm gemacht und war am Radikalsten drauf. „Bäm (da isser)“ ist aber die einzige Nummer auf meinem Album in diesem Stil.

Die Nummer „F.U.N.K.“ ist ein Feature mit den Fantastischen Vier. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Es hat etwas damit zu tun, dass man in die richtigen Kreise kommt. Im Großen und Ganzen ist es immer ein bisschen Geklüngel. Ich bin mit Seven bekumpelt. Er hatte einen Slot bei den Fantas, aber er ist ausgefallen, und ich bin für ihn eingesprungen. Daraufhin haben mich die Fantas als Feature auf ihr Album eingeladen. Im Gegenzug wollten sie auch etwas für mich tun. Also habe ich ihnen diesen Song geschickt, und sie haben etwas darauf geschrieben. Dadurch hatte ich ein gutes Feature. Lustige Kombinationen einzusammeln ist mittlerweile ein Sport. Dieser Sensationismus stört mich ein bisschen. Auf meiner Scheibe steht nicht drauf, dass Stefan Raab mitgespielt hat. Sich durchzusetzen und diese Leute für sich zu gewinnen, ist viel Arbeit.

Ist Stefan Raab nicht im Ruhestand?

Er macht ja Live-Auftritte. Es war nicht so schwer, ihn zu kriegen, weil ich den Keyboarder seiner Band Heavytones ganz gut kenne. Da läuft das. Ich habe ja auch beim Bundesvision Song Contest mitgemacht und bin bei „Schlag den Raab!“ aufgetreten. Diese Beziehung muss man nutzen.

Was gibt Ihnen die Soul- und Funkmusik, was Ihnen der Hip-Hop nicht geben kann?

Hip-Hop ist auf eine bestimmte Art ignoranter, aber ich liebe nach wie vor den klassischen Hip-Hop. Ich bin aber auch offen für Neues, wobei ich mich damit nicht identifizieren muss. Ich hatte ja meine identitätsfindende Phase schon. Es ist eine ständige Metamorphose. Ich mache jetzt seit 25 Jahren Hip-Hop und Beats, aber ich bin in dieser Musik nicht mehr so fest verankert wie früher. Mit steigendem Alter interessieren mich immer mehr die echten Roots. Einen Haschisch-Sound habe ich schon tausendmal gehört. Ich brauche meine Nische, sonst fühle ich keine Spannung.

Was ist ein Haschisch-Sound?

Wenn man sich nicht unbedingt mit Noten und Regeln auskennt, fängt man an, eine sehr metaphorische Sprache zu entwickeln. Slang ist sehr musikalisch. Wenn ich mich mit Bo und anderen Großmeistern des Slangs unterhalte, geht es dabei nur um Metaphern. Das ist eine eigene Sprache. In 200 Jahren werden Redewendungen wie „Ich geh Tanke“ normal sein. (lacht)

In „Original“ heißt es: „Wenn Du hinfällst, musst du wieder aufstehen“. Singen Sie aus eigener Erfahrung?

Ja natürlich. Das Ding ist ein Motivationssong – sehr plakativ und auf den Menschen bezogen. Er besagt, dass es nicht drauf ankommt, sich durch Leistung zu definieren, sondern dadurch, dass man einfach da ist. Fertig. Ein türkisches Sprichwort lautet: „Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.“ Das Problem am inflationären Rumgeballere von irgendwelchen Sprüchen, die einem etwas geben, ist aber: Sie sichern die Marktwirtschaft! Das mindert leider den Wert an solch einem Spruch. Übrigens wird mein kleiner Bruder in diesem Song gefeaturet. Muss auch mal sein!

Wie viele „Arschlochengel“ haben Sie in Ihrem Leben schon getroffen?

Sehr viele. Es geht aber bei diesem Song nicht unbedingt um Liebesbeziehungen. Arschlochengel sind Leute, die in dein Leben kommen und etwas anrichten, womit du nicht gerechnet hast, und dich auf einen anderen Weg schicken. Somit erzeugen sie eine neue Wirklichkeit für dich. Sie kommen, und du gehst einen anderen Weg. Fertig. Ich war selbst auch schon ein Arschlochengel.

In „Atomraketen“ thematisieren Sie die militärische Aufrüstung. Wie gehen Sie persönlich damit um?

Ich bin 1979 geboren, ich habe die Auf- und Abrüstung erlebt. Der rote Knopf ist nicht aus der Welt. Ich finde die Vorstellung lustig, dass Politiker eine Beziehung haben. Zum Beispiel Kim Jong-un und Trump. Atomraketen fungieren in dem Song als Metapher.

Waren Sie bei der Bundeswehr?

Nein, ich habe verweigert. Das war gar nicht so schwer, weil ich immer schon schräg war. Ich habe mich einfach so gegeben, wie ich bin, und dann war sofort klar, dass ich nicht zum Bund gehe. (lacht)

Wo haben Sie den Zivildienst absolviert?

Ich war in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen. Ich hatte aber ein bisschen Stress mit den Mitarbeitern, weil es dort sehr streng zuging. Danach habe ich Küche gemacht und Kochen gelernt. Das war sehr geil.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Musikmachen und Kochen?

Natürlich. Kochen und Komponieren kommt aus der selben Wortfamilie: Zusammenfügen. Alles Kreative hat etwas mit Kombination zu tun.

Was darf auf keinen Fall fehlen, wenn Sie auf Tour gehen?

Ruheräume. Rückzugsorte. Vitamin B12.

Haben Sie an sich selbst den Anspruch, perfekt zu sein?

Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, und darum will ich es so perfekt wie möglich machen. Ich will die Zuschauer ja nicht enttäuschen, und ich will selbst ein Erlebnis haben und in meiner eigenen Mugge baden gehen. Diese Momente sollen auch die Leute fühlen. Ich weiß, dass mein Gesangsstil nicht der richtige ist, das ist Knödeln und mittlerweile verpönt. Aber das ist nun mal mein Stil. Perfektionismus kann einen Künstler auch sehr unglücklich machen. Deshalb sollte man lieber zusehen, dass man ein Perfektionsbewusstsein entwickelt.

Von Olaf Neumann