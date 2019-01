Leipzig

Es bestätigt sich, was sich letzte Woche bereits zeigte. Bei Schumann und Mendelssohn, den Ikonen der Leipziger Romantik, die den Fokus einer bis Ende Januar laufenden Mini-Konzertserie bilden, macht dem Gewandhausorchester niemand etwas vor. Insofern dürfen sich Paris, Wien und Co. freuen, wenn das älteste bürgerliche Orchester der Welt auf der anstehenden Europatournee bei ihnen Station macht. Denn das Reisegepäck – drei Sinfonien, zwei Ouvertüren und ein Klavierkonzert – garantiert in der derzeitigen Form von Gewandhauskapellmeister und Orchester nicht nur musikalische Spitzenklasse, sondern auch gestopft volle Konzerthäuser.

Geniestreich eines 19-Jährigen

Wie die Herzen des Leipziger Publikums zu gewinnen sind, wusste indes schon Felix Mendelssohn Bartholdy ganz genau. Mit Bedacht setzte er bei seinem Einstand als Musikdirektor des Großen Concerts die Konzertouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt“ an den Beginn. Der Geniestreich eines 19-Jährigen, von Beethoven inspiriert, nach Gedichten seines Mentors Goethe komponiert ist in der Instrumentation, in der Behandlung des Orchestersatzes ein unverwechselbarer Mendelssohn. Der bereits als Jüngling der orchestralen Klangpalette ganz neue Farbmischungen erschloss, was sein Amtsnachfolger Andris Nelsons mit sinnlicher Selbstverständlichkeit beweist.

Windhauch der Flöte

Wie sich über das Meeresblau der tiefen Holzbläser das Sonnenlichtschimmern der Streicher legt, verzückt vom ersten Ton an. Und wenn nach anfänglichem Windhauch der Flöte – großartig: Sébastian Jacot – das Orchesterschiff zunehmend in Fahrt gerät, vom Leggiero-Blubbern der Fagotte bis zum auftrumpfenden Trompetenglanz der Landsichtung, bleibt nur zu wünschen, dass derlei Beglückungen bald auch auf CD nachzuhören sein werden.

Optimismus und Schaffensfreude

Das lässt sich ohne Umschweife ebenso über Schumanns Dritte, die Rheinische, sagen. Entstanden ist diese in Schumanns vielleicht glücklichster Zeit: Er hatte Dresden gerade den Rücken gekehrt, um in Düsseldorf die Leitung des Allgemeinen Musikvereins anzutreten. Ungewohnt feierlich, nicht nur im so überschriebenen vierten Satz, klingt diese Sinfonie, überbordend vor Optimismus und Schaffensfreude. Die Schumann so sehr erfassten, dass er bei der Komposition über die übliche Viersätzigkeit hinausging. Freilich wurde ihm nicht nur dies zum Vorwurf gemacht, sondern auch die Instrumentierung bis in unsere Zeit als ungeschickt bekrittelt. Das rief nicht wenige Dirigenten auf den Plan, die sich zu Verbesserungen ermächtigt fühlten.

Herrliche Holzbläser-Details

Völlig überflüssig, wenn man Nelsons und das Gewandhausorchester dieses Stück rheinischer Fröhlichkeit musizieren hört. Aus einem Guss legt Nelsons die fünf Sätze an, mit einem Schwung, der von den rhythmischen Vertracktheiten des Kopfsatzes sogar noch befeuert wird. Dabei unterstützen ihn die Gewandhausmusiker um Konzertmeister Andreas Buschatz nach Kräften. Dunkel und voll tönen die Streicher, dabei jederzeit in der Lage, blitzschnell ins Piano überzuwechseln. So bleibt Raum für die herrlichen Holzbläser-Details, die Nelsons im schlendernden Scherzo ein ums andere Mal nach vorne holt. Überhaupt überzeugen hier alle Instrumentengruppen, insbesondere die Blechbläser-Batterie ist an diesem Abend weit mehr als eine sichere Bank.

Stirnrunzeln beim Dauerbrenner

Die Größe diese Großen Concertes wird nur geschmälert durch das zwischen Ouvertüre und Sinfonie programmierte Klavierkonzert. Hélène Grimauds Verrichtungen in Schumanns Dauerbrenner sorgen für Stirnrunzeln. Weil ihre Auffassung von poetischem Musizieren mit der des Gewandhausorchesters so gar nicht übereinstimmen will. Um nicht missverstanden zu werden: Gegen ihren kantigen Zugriff auf den Klavierpart ist zunächst einmal nichts einzuwenden. Aber dann bitte mit dem furchtlosen Furor, den Marta Argerich mit Riccardo Chailly an Ort und Stelle entfesselten, oder mit der kultivierten Klarheit, zu der Leif Ove Andsnes und John Eliot Gardiner fanden. So bleibt vieles im Halbgaren stecken: Ihr Klavierton neigt wegen hochgestellter Handgelenke entweder zu splittriger Härte oder erweist sich im Lyrischen als wenig tragfähig, sodass Nelsons, der sich weitestgehend aufs Taktieren beschränkt, dynamisch über Gebühr zurückzuweichen hat. Und wenn er ihr denn eine Brücke baut wie im Intermezzo, wo er herrliche Schönheiten im Streicherklang freilegt, wird diese von ihr nicht beschritten. So bleibt die Enttäuschung über viel verschenktes Potenzial und das Fragezeichen, ob man für die Tournee die passende Solistin gebucht hat. Die dem Publikum trotz anständigen Applauses die Zugabe schuldig bleibt.

Von Werner Kopfmüller