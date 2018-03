„Soko Leipzig“ gewinnt europäischen Preis mit Roboter-Folge

Leipzig. Die Folge „Ein Fall für Rettig“ der ZDF-Fernsehserie „Soko Leipzig“ ist in Lissabon ausgezeichnet worden. Die Episode erhielt den „European Science TV and New Media Award“, wie die Produktionsfirma Ufa Fiction in Potsdam am Dienstag mitteilte. Ausgezeichnet wurde die Folge in der Kategorie „TV Drama/Docu-Drama“.

Der Preis wird seit zehn Jahren vergeben und widmet sich der Darstellung wissenschaftlicher Themen in Fernsehproduktionen. In der prämierten Folge „Ein Fall für Rettig“ tötet ein Roboter einen Menschen. Die Ermittler müssen klären, wie es dazu kommen konnte.

Gedreht wurde die Folge im August 2016 unter anderem an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTWK) in Leipzig-Connewitz. Die Räume im Nieperbau verwandelten sich damals zum Filmset. Die Erstausstrahlung der Folge 322 war bereits am 20. Januar 2017.

Von LVZ