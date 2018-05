Leipzig

„Das Beste“, klärt in der Pause gut gelaunt ein Herr in den besten Jahren seine jugendlichen Begleiterinnen auf, „war die Zugabe“. Nun ja – sie ist gewiss das Spektakulärste in der ersten Halbzeit der fast ausverkauften Großen Concerte dieser Woche: Rachmaninoffs Klavier-Prélude op. 23/5, für die Geige bearbeitet von Ernst Schliephake. Sehr viele Töne in sehr kurzer Zeit, und es braucht schon einen Musiker vom herausragenden Format eines Frank Peter Zimmermann, um hinter all dieser wunderbaren Angeberei auch noch Musik ausfindig zu machen.

Frank Peter Zimmermann ist kein Leistungssportler an der Geige, er ist vor allem ein grandioser Gestalter. Und als solcher ist er bei den beiden konzertanten Werken des Abends noch weitaus besser aufgehoben. Bei Robert Schumanns selten gespielter C-Dur-Fantasie op. 131 und bei Paul Hindemiths noch seltener gespielter 4. Kammermusik für Solovioline und großes Kammerorchester. Beide tragen den Nerz nach innen, was gerade bei Schumann einer der Gründe dafür sein mag, dass sich Interpreten wie Publikum schwer tun mit diesem Spätwerk. Denn weil der gleisnerische Solo-Part vom ersten Geigen-Ton an die Virtuosen-Pose ausstellt, kommen viele gar nicht erst auf die Idee, einmal innen nachzuschauen. Dabei gibt bereits der Terzen- und Sexten-Zauber der Orchester-Einleitung, die Andris Poga am Pult nicht wirklich zusammenbringt, genug Hinweise.

Gewiss: Auf weiten Strecken schiebt Schumann das Orchester als Akkord-Rollator unter den Solo-Part. Aber kurz bevor es wieder allzu banal zu werden droht, leuchtet sich das Holz in wunderweichen Farben nach vorn, graviert sich Zimmermanns Stradivari mit betörenden melodischen Floskeln und überraschenden Figurationen wieder ins Bewusstsein. Auch mit diesem Meister an der Geige wird die Fantasie nicht zum Meisterwerk – aber als Auftakt eines der interessantesten Konzertprogramme der letzten Zeit taugt sie allemal.

Im Gewandhaus stand sie zum letzten Mal 1894 auf dem Programm. Paul Hindemiths 1925 entstandene 4. Kammermusik dagegen noch nie. Vielleicht liegt es am Namen, dass viele Orchester diese hinreißende Musik lieber meiden? Dabei ist diese Kammermusik ein ausgewachsenes Violinkonzert mit allerdings sehr originell besetztem Orchester. Ihm fehlen die Tutti-Geigen, weswegen wiederum das hohe Holz erheblich aufrüstet. Ein Kornett setzt oben ironisch militärische Akzente, Bassklarinette, zwei Fagotte, Basstuba und gleich vier Kontrabässe sorgen am Fundamen für vielfache Nuancen von Schwarz.

Auch dies ist ein ausgewachsenes Virtuosenstück: Nach der von Lukas Beno wunderbar schmutzig und doppelbödig geblasene Signal-Fanfare über Hindemiths konstruierten Akkord-Ketten singt die Geige kraft- und machtvoll in Laufkaskaden und Oktaven, in Doppel- und Dreifach-Griffen ihr kantiges Lied, immer wieder neu eingekleidet in überraschende Farben des merkwürdigen Orchesters.

Hier ist auch Ponga ganz bei sich, spürt souverän die Sinnlichkeit und Schönheit dieser dichten Musik auf, die fahle Düsternis des Nachtsstücks (das ist das Beste in diesem Konzert!) und den vergnügten Spuk im Geiste Mendelssohns nach der etwas lendenlahmen Gelehrigkeit der „Lebhaften Viertel“ im finalen „So schnell wie möglich“. Hier, in diesem halsbrecherisch zarten Perpetuum mobile, zeigt auch Zimmermann wieder seine ganze Größe. Denn selbst im atemlosen Hauch findet er noch Gelegenheit zur Gestaltung, zur melodischen und rhythmischen Gewichtung, zum Augenzwinkern und Charmieren. Und dass er nach diesen beiden Werken überhaupt noch Willens und in der Lage ist, eine Zugabe zu reichen, macht die dann doch irgendwie zum Höhepunkt dieser Halbzeit.

Die zweite steht dann ganz im Zeichen der großsinfonischen Überrumpelung, obschon auch Jean Sibelius’ Zweite finessenreich und detailversessen konstruiert ist. Doch Poga hält es eher mit dem Klang als mit der Struktur, lässt seinen Sibelius eher nach Bruckner kommen als nach Brahms. Folglich steigt er in den vielen Crescendi allzu forsch auf und hat dann kurz vor dem Gipfel keine dynamischen Reserven mehr, was vor allem unmittelbar vor dem gewaltigen Schluss-Hymnus auffällt, wo überdies die Bläser die Streicher längst uneinholbar abgehängt haben.

Aber wenn das Gewandhausorchester über etwas im Übermaß verfügt, dann sind das Farben. Und was Poga hier zwischen den Steilwänden des etwas lärmigen Tutti ans Licht holt an Register-Wirkungen, Soli und Texturen, beliefert Bauch und Gemüt so reichhaltig, dass der Kopf ruhig mal pausieren kann.

Von Peter Korfmacher