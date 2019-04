Leipzig

eit August ist Franziska Grimm, 35, als Geschäftsführerin die Frau der Zahlen beim Bachfest und dem veranstaltenden Bach-Archiv. sprach mit der Kultur-Managerin, die als Geschäftsführerin des Kulturbüros Dresden sowie als Referentin bei den Sächsischen Staatstheatern beschäftigt war.

Wie sind sie zu Bach in Leipzig gekommen?

Ganz konkret durch die Ausschreibung im Frühjahr 2018. Ich habe mich, als ich die gesehen habe, sofort darauf beworben und hatte ein sehr schönes und lebendiges Gespräch mit dem Stiftungsrat. Am 1. August habe ich dann angefangen – mitten in der Urlaubsphase, das war ganz gut.

Warum war das gut?

Weil ich Zeit hatte, die Kollegen nach und nach kennenzulernen.

Hatten Sie vorher auch schon ein Verhältnis zu Bach?

Natürlich, das Bachfest kannte ich, die Thomaskirche, die Nikolaikirche, das war mir alles ein Begriff.

Und seine Musik?

An die, wie überhaupt an die Klassik, bin ich vor allem über den Tanz gekommen. Ich gehe bei Musik fast immer von der Bewegung aus, frage mich, was sie mit mir macht – und selten hatte ich so tiefe Emotionen und Erfahrungen wie mit John Neumeiers Choreographie der Matthäuspassion. Die Geschichte, die sie erzählt, ist mir allerdings eher fremd. Ich bin nicht konfessionell erzogen worden. Trotzdem mag ich Kirchen als Veranstaltungsort und auch als kulturelle Zeugnisse, anhand derer sich die ganze Kunst- und Kulturgeschichte erzählen lässt.

Sie haben Kulturmanagement studiert – warum?

Mir war klar, dass ich etwas mit Kunst und Kultur zu tun haben wollte. Aber ebenso klar war mir, dass ich keine Künstlerin bin. Da lag Kulturmanagement irgendwie nahe.

Und nun sind Sie beim Bachfest die Spielverderberin, die dem

Intendanten Michael Maul

erklären muss, das seine Ideen zu teuer sind?

Nein () natürlich nicht. Aber wir haben mit gewissen Rahmenbedingungen zu tun. Und manchen Projekten hilft es durchaus, wenn man sie vorher auf Machbarkeit, Bezahlbarkeit und Publikumspotenzial hin durchdiskutiert. Aber die Freiheit der Kunst ist heilig, sie braucht Mut und Visionen – darum ist es gut, dass Michael Maul und ich auf Augenhöhe diskutieren. Er hat unglaublich viele gute Ideen – verliert aber trotzdem nicht den Bezug zur Realität.

Hinterher weiß man das – aber als er den „Kantaten-Ring“ konzipierte, der sich später als gewaltiger Erfolg erwies, haben manche sich gefragt, ob er jetzt durchgedreht ist.

Um so schöner, dass er diese Vision sehr erfolgreich hat umsetzen können.

Hätte diese Vision Sie um den Schlaf gebracht, wenn Sie den Kantatenring schon als Geschäftsführerin mitzuverantworten gehabt hätten?

Das hätte schon sein können.

Nun sind Sie seit einem Dreivierteljahr im Amt – wie ist Ihr Schlaf?

Ausgezeichnet. Gerade der Kantatenring hat ja gezeigt, dass Ideen auch dann funktionieren, wenn es kaum jemand für möglich hält. Wir stimmen uns sehr eng, vertrauensvoll und offen ab. Aber ein bisschen beunruhigend muss es bleiben, denn nur mit Wagnissen können wir Bachfeste noch weiter bringen.

Das Bach-Archiv richtet ja nicht nur die Bachfeste aus.

Nein. Wir sind auch eine renommierte Forschungseinrichtung und betreiben ein Museum mit über 50 000 Besuchern im Jahr.

Mit wie vielen Arbeitskräften?

Der Stellenplan sieht 31 vor. In der heißen Phase der Bachfeste kommen weitere temporäre hinzu. Dazu etwa 60 Helfer während der Festivals.

Und wie hoch ist Ihr Gesamtetat?

Die Mittel, die wir von der Stadt bekommen, vom Freistaat und vom Bund, dazu Spenden- und Sponsorengelder und unsere Einnahmen addieren sich auf rund fünf Millionen Euro, knapp über zwei Millionen davon fließen ins Bachfest.

Die Zuschüsse von der öffentlichen Hand sind seit Jahren konstant ...

... worüber wir uns sehr freuen, denn es zeigt, dass das Bachfest nicht in Frage gestellt wird.

Aber die Kosten steigen ebenso konstant.

Das stimmt, vor allem bei den Personalkosten ist das so. Und auch bei den Orten, wir haben ja keine eigenen, müssen die Konzertsäle anmieten. Darum ist das Fundraising so wichtig.

Da sind die großen Töpfe in Leipzig längst vergeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen neuen Hauptsponsor finden, der Sie mit sechsstelligen Beträgen unterstützt, scheint eher gering.

Fundraising ist ja mehr als die Suche nach Sponsoren. Ich habe zum Beispiel viel Erfahrung mit öffentlichen Fördermitteln, und dazu müssen wir Partner finden, die nicht nur Geld geben, sondern bei uns mit eigenen Projekten einsteigen .

Wenn Sie, von Geld abgesehen, einen Wunsch frei hätten fürs Bachfest, welcher wäre das?

Dass es auch in Leipzig wahrgenommen wird als d a s Leipziger Musik-Festival. Bis jetzt sehen das vor allem die Bachianer so, bei den anderen ist jedoch noch Luft.

Da wird es Ihnen nicht unbedingt helfen, das die Stadt ab 2021 von Oper und Gewandhaus alternierend ebenfalls hochkarätige Musikfestivals veranstalten lässt.

Das sehe ich nicht als Bedrohung, weil wir durch diese Entscheidung nun Planungssicherheit haben, unsere Identität als Bachfest stärken können und diese Festivals durch ihre völlig andere Ausrichtung uns kein Publikum wegnehmen, sondern im Gegenteil Menschen in die Stadt bringen, die vielleicht zurückkehren wollen – und dann zu Bach. Aber das auswärtige Publikum ist auch nicht unser Problem. wir würden uns nur Wünschen, dass mehr Leipziger kommen – und jüngere Menschen unsere Angebote annehmen.

Die haben Sie doch auf dem Marktplatz – und in klassischen Konzerten saßen immer schon eher reife Semester.

Ja – aber damit auf Dauer neue reife Semester nachwachsen, muss man bei den weniger reifen beginnen.

Haben Sie eine Ahnung, warum die Leipziger gerade die großen Konzerte auf der Hauptschiene des Bachfestes weniger wahrnehmen als die auswärtigen Gäste.

Es sind wohl vor allem drei Gründe: Erstens haben die Leipziger ja das ganze Jahr über erstklassigen Bach vor der Tür und verbinden, wenn Sie mal auswärtige Weltklasse-Ensembles hören wollen, das vielleicht lieber mit einer Städtereise. Zweitens sind die Eintrittspreise doch recht hoch für Leipziger Verhältnisse. Und ist vieles bereits ausverkauft, wenn die Leipziger sich zum Kartenkauf entschlossen haben. Aber glauben Sie mir: Es gibt für viele höchst interessante Konzerte noch Karten.

Von Peter Korfmacher