Weltmeisterliches Kino erwartet die Leipziger ab Mittwoch in der Schaubühne Lindenfels und den Passage-Kinos, wenn die beiden ihre Türen zum 24. Mal für die Französischen Filmtage öffnen. Fußball steht dabei allerdings nicht auf dem Programm, doch ist der französische Film bekannt dafür, immer in der obersten Liga mitzuspielen. Mit insgesamt 33 Filmen wollen die vier Festivalmacher Petra Klemann, Kristin Klemann (beide Passage-Kinos), René Reinhardt und Malte Springer (beide Schaubühne) in diesem Jahr die Leipzigerinnen und Leipziger zu 129 Vorstellungen in ihre Kinos locken. Etwa 6500 Besucher hatten die Filmtage in den letzten Jahren besucht und auch mit dieser Ausgabe sind die Macher zuversichtlich, mindestens solchen Zuspruch zu erzeugen, bevor es dann 2019 in die Jubiläumsausgabe zum 25-Jährigen dieser Leipziger Institution zum französischen Film geht.

Los geht es am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Schaubühne Lindenfels mit einer Deutschland-Premiere „Photo de Famille“ der Regisseurin Cécilia Rouaud, die ihren Film persönlich vorstellen wird. Er erzählt von drei sehr ungleichen Geschwistern, die anlässlich der Beerdigung ihres Großvaters unerwartet zusammenkommen. Keine reine Komödie, aber mit feinsinnigen Humor und der Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis in einer der Hauptrollen. Eine weitere Deutschland-Premiere ist der Historienfilm „Der Austausch der Prinzessinnen“ über den Versuch eines Friedensvertrags zwischen Frankreich und Spanien im Jahr 1721, der über die jeweilige Verheiratung der beiden Königstöchter mit den entsprechenden Kronprinzen bekräftigt werden soll. Die ausgewählten Kinder finden die Offerte allerdings weniger interessant und rebellieren.

Insgesamt elf Leipzig-Premieren bieten die Filmtage in diesem Jahr. Neben den auch beim Publikum sehr beliebten Komödien sind auch ernste und experimentelle Stoffe im Programm: „Streik“ etwa inszeniert den Arbeitskampf einer Belegschaft eines großen Industriewerks mit Vincent Lindon in der Hauptrolle und „Climax“ von Regisseur Gaspar Noé erzählt von der Drogennacht einer Tanzcompagnie und ist ein gutes Stück Avantgarde-Kino. „Der Film fällt etwas raus. Ich bin gespannt, wie er ankommt“, so Malte Springer, Leiter des Kinoprogramms an der Schaubühne.

Seit Sommer haben die vier Festivalmacher an dem Programm gesessen, mit Verleihen und Sponsoren verhandelt und schließlich die finale Filmauswahl getroffen. „Für die Verleiher ist das ein Schaufenster, die machen gerne mit“, erzählt Kristin Klemann. Auch das junge Publikum bekommt seine Filme. Für die ganz Jungen läuft „Der kleine Spirou“ nach den gleichnamigen Comics, für Schulklassen gibt es mit sieben Filmen das Jugendfestival Cinéfête.

Einen Höhepunkt verspricht der Dokumentarfilm „Le grand Bal – Das große Tanzfest“ über ein Treffen von mehr als 2000 Gästen und 500 Musikern im Gennetines, bei der sieben Tage und acht Nächte auf den verschiedensten Bällen getanzt und gefeiert wird und gleichzeitig das immaterielle Gut der Volks- und Kulturtänze gepflegt und weitergegeben wird. Zur Matinee am 25. November um 12.45 Uhr werden auch 20 Tänzer und vier Musiker des Vereins Tanzhaus-Folk aus Leipzig zu Gast sein und einen praktischen Einblick in das Tanzen und Feiern geben.

Traditionell hat auch das Institut français einige Filme beigesteuert, die sich in der Programmreihe „Rester vivant – Am Leben bleiben“ wiederfinden und sich vor allem mit dem ersten Weltkrieg und seinen Folgen auf die Menschen und die Gesellschaft beschäftigen. Dabei geht es weniger um Erzählungen vom Krieg als um das schwierige Weiterleben danach.

Für viele junge Besucher sind auch die Retrospektiven ein wichtiger Anziehungspunkt der Filmtage. Dieses Jahr steht die Schauspielerin Jean Seberg (1938 bis 1978) im Mittelpunkt. Die geborene Amerikanerin machte sich nach ersten Rollen in Hollywood im Zuge der Nouvelle-Vague-Bewegung einen Namen und arbeitete mit Jean Paul Belmondo und Jean-Luc Godard zusammen. Mit „Bonjour Tristesse“ und „Außer Atem“ begeisterte sie die Filmwelt. In den USA jedoch geriet sie in eine Zersetzungskampagne des FBI, in deren Folge sie depressiv wurde und sich mit 40 Jahren das Leben nahm. Mit vier Spielfilmen und einem Dokumentarfilm und zusammen mit Belmondo als Gesicht des diesjährigen Festivals würdigen die Filmtage ihren 80 Geburtstag.

Französische Filmtage, 21. bis 28. November in den Passage-Kinos, Hainstraße 19a, und in der Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50

Von Torben Ibs