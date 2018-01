Freie Tanz- und Theater-Szene sieht sich bei Förderung benachteiligt

Leipzig. Die Liste ist lang. 157 Protagonisten der freien darstellenden Kunst in Leipzig haben die Stellungnahme unterschrieben, die in dieser Woche in den Postfächern von Kulturdezernat, Kulturausschuss und Politikern landete. Grund des Schreibens ist der wachsende Unmut über die Fördersituation für (Tanz-)Theatermacher und Performer.

In der vom Kulturamt Leipzig veröffentlichten Förderliste 2018 führt die Sparte nach Ablauf der ersten Antragsfrist im Bereich Projektförderung nur 17 positive Bescheide aus 55 Anträgen auf – drei weniger als im Vorjahr, sechs weniger als 2015. Von diesen 17 Bescheiden gehen sechs an die fünf Kabaretts der Stadt sowie an die Lachmesse. In Zahlen bedeutet das: Von den insgesamt 188 000 Euro bekommen die Kabarett-Institutionen 72 000. Übrig bleiben 116 000 für elf Projekte im Bereich Theater und Tanztheater – nur noch 11 Prozent von insgesamt 49 eingereichten Projekten.

„Diese miserable Förderquote bedroht die Existenz einer hochwertigen, wachsenden freien Tanz- und Theaterszene in Leipzig“, urteilt Sebastian Weber, Sprecher der Sparte. Laut deren Einschätzung ist Kabarett nicht der freien Darsteller-Szene zuzurechnen – und nicht dem Bereich der Projektförderung, wenn das Genre feste Summen erhält wie bei der so genannten institutionellen Förderung, für die keine einzelnen Projektmittel beantragt werden müssen.

In der Tat liegen die kommunalen Zuschüsse für Brettl-Bühnen seit Jahren auf einem konstanten Level um jeweils 10 000 Euro pro Haus, fast durchgängig paritätisch verteilt. Stabile Unterstützung des Genres Kabarett gilt im Rathaus wegen der großen Tradition in Leipzig als unantastbar. Diskutabel hingegen scheint das Umtopfen in einen eigenen Förderbereich. „Diese Verschiebung halte ich für notwendig, weil hier andere Maßstäbe angesetzt werden“, sagt Annette Körner, kultur- und wirtschaftspolitische Sprecherin bei Bündnis 90/Die Grünen. Dass das Kulturdezernat vor acht Tagen unabhängig von der Initiative der Sparte bereits mit Vertretern der geförderten Kabaretts und der freien Szene zusammengesessen hat, spricht für Problembewusstsein. Essenz des Termins: die Anregung zu einem „Runden Tisch Kultur“.

Auf Nachfrage der LVZ zum Kritikpunkt verweist das Kulturamt darauf, dass im Schreiben nur die Projektförderung in den Blick genommen werde; dort hätten Kabarett und Varieté tatsächlich einen hohen Anteil, insgesamt aber sei die Sparte im vergangenen Jahr mit insgesamt 1,012 Millionen Euro gestützt worden: „Wir fördern im Bereich Darstellende Kunst wichtige Institutionen wie zum Beispiel das Lofft, Lindenfels Westflügel, die Cammerspiele und die Festivals euro-scene und Off Europa, so dass es in der Stadt eine starke freie Theaterszene gibt“, heißt es .

Weber und Sparten-Kollegen geht es in ihrem Statement außerdem um die im Frühling 2017 verabschiedeten neuen Fachförderrichtlinien: „Im Antragsformular gibt es keine Möglichkeit anzukreuzen, für welche Art von Förderung man sich bewirbt“, auch sei „kein einziges der neuen Instrumente wie Gastspiel- oder Debütförderung bewilligt worden“. Die darstellenden Künstler fordern, „dass in der Praxis umgesetzt wird, was in der Richtlinie beschlossen ist“. Aus dem Kulturamt heißt es dazu, dass bei der mehrstufigen Beratung die neuen Förderinstrumente durchaus in die Abwägung einbezogen worden seien, jedoch: „Im Ergebnis konnte sich in der ersten Förderrunde für 2018 kein Antrag auf Wiederaufnahmeförderung durchsetzen.“

Die Sparte bemängelt zudem fehlende Transparenz in der Förderpraxis. Wie in der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen üblich, sollten künftig die Namen der aus jeder Sparte rekrutierten Fachbeiräte öffentlich benannt werden, die ihre Einschätzung zu den eingereichten Projekten abgeben. Laut Kulturamt wird sich das sehr bald ändern: „Die Namen werden öffentlich gemacht, sobald von allen die Zustimmung vorliegt. Wir gehen davon aus, dass das in der nächsten Woche der Fall sein wird.“

Tänzer und Theatermacher verlangen nicht zuletzt einen deutlichen Zuwachs der Fördermittel – unter anderem, um dem Ziel angemessener Honorare in den freien Darstellenden Künsten näher zu kommen. Es ist kein Geheimnis, dass bei zahlreichen freien Projekten sehr niedrige Gagen für die beteiligten Künstler herausspringen. „Deshalb wandern gute Leute immer wieder ab“, so Weber.

Ein kritischer Punkt innerhalb der Szene: Aus dem Projektmitteltopf gehen 25 000 Euro an die Ausrichtung des Bewegungskunstpreis-Festivals; das bündelt und präsentiert die bestehenden Produktionen. Eine Summe, die laut Meinung vieler in neuen Projekten sinnvoller angelegt ist.

Was das geforderte Anheben von Mitteln angeht, verweist das Kulturamt auf stetig wachsende Zuschüsse für die gesamte freie Kultur: „Der Stadtrat hat in den letzten Jahren die Förderung deutlich aufgestockt. Waren es 2007 noch 2,19 Millionen Euro pro Jahr, sind wir für 2018 bei einer Förderung der freien Kunst und Kultur von 5,9 Millionen Euro angelangt.“

Annette Körner möchte eine Mittelerhöhung nicht kategorisch ausschließen. „Von vielen der vorgestellten Projekte würden das Kulturleben der Stadt profitieren – können sie nicht realisiert werden, wäre es ein Jammer“, betont sie. Körner, die dem Kulturausschuss vorsitzt, kündigt an: „In unserer nächsten Sitzung am 2. Februar werden wir über das Schreiben und eine Anhörung der Künstler beraten.“

Von Mark Daniel