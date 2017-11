Freundliche Eindringlinge: Elektro-Musiker entern das Gewandhaus

Leipzig. Es ist ein Rezept, so simpel wie erfolgreich: Man nehme mit dem Gewandhaus die Weihestätte klassischer Musik in Leipzig und lade einmal pro Jahr aufstrebende Künstler aus der Welt der Elektro-, Rap- und Popwelt dorthin ein. Dazu gebe man noch eine bunte Leuchtkulisse sowie ein paar kleine Attraktionen wie eine Fotobox. Fertig ist ein massentaugliches Event, das auch Scharen junger und junggebliebener Stadtbewohner in die Konzerthalle am Augustusplatz zieht. Beinahe perfekt ist dies bei der elften Auflage in der Nacht von Samstag auf Sonntag gelungen. Der große Saal war schon lange ausverkauft, am Ende sollten insgesamt 2300 Besucher ins Gewandhaus kommen.

Gespannt warten etliche Basecap-Träger auf ihr mutmaßlich erstes klassisches Konzert. Dann der erste Wermutstropfen: Gewandhausdirektor Andreas Schulz verkündet, dass der eigentlich vorgesehene Dirigent Santtu-Matias Rouvali wegen einer Erkrankung das Große Concert nicht leiten kann. Für den Finnen ist kurzfristig der Lette Ainars Rubikis eingesprungen, der ab 2018 als Generalmusikdirektor an der Komischen Oper in Berlin wirken wird. Offenbar produziert das kleine baltische Land klassische Talente am laufenden Band, denn der 38-Jährige aus der Hauptstadt Riga erweist sich wie seine Landsmänner Andris Nelsons, designierter Gewandhauskapellmeister, und Mariss Jansons (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) als Meister am Taktstock. Bei seinem Gewandhausorchester-Debüt lässt Rubikis mit Stücken von Sergej Prokowjew und John Corigliano Musiker des 20. Jahrhunderts zu Ehren kommen und erntet für seine routinierte Leistung freundlichen Applaus.

Grubinger trommelt sich einen Wolf

So weit, so normal. Vorn auf der Bühne drapierte exotisch anmutende Schlaginstrumente wie die Marimba – eine Art mittelamerikanisches Riesenxylophon – deuten aber schon auf den außergewöhnlicheren Teil des Konzerts hin. Nach einer guten halben Stunde betritt denn auch Martin Grubinger das Parkett. Der Perkussionist aus der Mozartstadt Salzburg ist im Gewandhaus ein alter Bekannter und wird in den kommenden Tagen noch zwei weitere Male mit dem dortigen Ensemble auftreten. So wirkt sein Bearbeiten von Marimba, Tamburin und Co. zusammen mit den Streicher- und Bläserklängen des Gewandhausorchesters äußerst eingespielt.

Grubinger trommelt sich einen Wolf, bevor er, völlig außer Atem, ans Mikro tritt und erklärt, dass noch etwas Zeit für eine Zugabe wäre. Dafür hat sich der

34-Jährige ein kleines Rätsel ausgedacht: Er wird ein Thema von Dimitri Schostakowitsch rhythmisch spielen und das Publikum soll dann erraten, welches Stück das war. Die Auflösung gibt’s zwei Stunden später auf Facebook. Und tatsächlich erscheint auf Grubingers Seite gegen ein Uhr ein Übungsvideo mit dem Zusatz: „Kammersymphonie Nr. 110a 2. Satz“.

Das Große Concert ist nach anderthalb Stunden vorüber und nun die Zeit fürs Erkunden der anderen Floors gekommen. Im Mendelssohn-Foyer legt etwa gerade der Leipziger Lokalheld Peter Invasion vom Institut fuer Zukunft auf, nebenan bringt die Berlinerin Ace of Diamonds das inzwischen rappelvolle Hauptfoyer zum Tanzen. Sich treiben zu lassen durch das labyrinthartige Gewandhaus-Gängesystem und immer wieder bei interessanten Acts innezuhalten, gehört zum Konzept der Audio Invasion.

Joe Hage fliegt fast raus

Es lohnt dabei, öfter Station im Mendelssohn-Foyer zu machen. Dort beginnt kurz nach ein Uhr White Wine, ein Trio aus L.A/L.E., das neben Indiemusik vor allem eine bizarre Liveshow bietet. Das führt so weit, dass Sänger Joe Hage plötzlich mitten in der Menge auftaucht und mit ausladenden Bewegungen aus einer Kiste Klamotten zieht, die er überstreift. Ein Security-Mitarbeiter hat das Theater offenbar nicht verstanden und will den Künstler des Saals verweisen. Einige Zuschauer können den Sicherheitsmann gerade so daran hindern.

Deutlicher gesitteter geht es da im Anschluss im großen Saal zu. Martin Kohlstedt entlockt gleichzeitig (!) einem Piano, einem Keyboard und einem Mischpult sphärische Töne. Wie vor zwei Jahren können auch diesmal nicht alle Hörwilligen in den Saal. „Ich bin ein wenig baff, dass es hier eine Einlasssperre gibt“, kommentiert Kohlstedt, bevor er Werke von seinem neuen Album „Nacht“ vorstellt.

Es ist nun auch tiefe Nacht geworden und das Mendelssohn-Foyer immer noch gut belegt. Fritz Helder rappt dort jetzt zu House-Untermalung und gibt dabei oberkörperfrei auf dem Tresen stehend alles. Wer will, kann im Gewandhaus noch bis um sechs durchtanzen. Alle anderen begeben sich ins eiskalte Leipzig – mit elektronischen und klassischen Klängen im Ohr.

Von Christian Dittmar