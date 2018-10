Leipzig

„O wüsst’ ich doch nur, was andere nicht wissen, was noch nicht gesagt wurde.“ Der Leipziger Abend für und mit Aleida und Jan Assmann beginnt mit dem Text „Über die Dinge im Land“, der etwa 1800 vor Christus entstanden ist und mit dessen musikalischer Uraufführung durch Stefan Litwin (Komposition und Klavier) und Martin Backhaus (Bariton).

Mit „Über die Dinge im Land“ könnte auch diese Veranstaltung überschrieben sein. Im Alten Rathaus werden die beiden Friedenspreisträger empfangen und von Moderator Stephan Detjen in ein Gespräch verwickelt, das um Begriffe kreist wie Zeit, Empathie, Gerechtigkeitsempfinden und Frieden. Immer wieder geht es um historische Schichten und um den von ihnen geprägten Begriff Erinnerungskultur, den beide Wissenschaftler in die zeitgenössischen Debatten gebracht haben. Eine Leistung, für die sie am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet wurden.

Dass die Anglistin und der Ägyptologe am Tag darauf in Leipzig zu erleben sind, ist jener Tradition zu verdanken, mit der der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sich seiner Wurzeln erinnert. Dessen Vorsteher Heinrich Riethmüller borgt sich für sein Grußwort ein Zitat der Assmanns: „Demokratie lebt nicht vom Streit, sondern vom Argument.“

Weil es kaum möglich scheint, dies zu würdigen, ohne die Gefährdung des gesellschaftlichen Friedens in Deutschland mit zu meinen, geraten die feierlichen anderthalb Stunden im voll besetzten Festsaal zur Korrektur einer zu optimistischen Sicht auf die Gegenwart, auf ein Europa als provinzielle Ausprägung des weltweiten Wandels.

Jan und Aleida Assmann mit Moderator Stephan Detjen im Gespräch (v.l.) Quelle: André Kempner

„Auch wo es keine Vergebung geben kann, stiftet schon eine geteilte Erinnerung Frieden“, zitiert Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Assmanns. Er dankt ihnen „für die Hoffnung, die Sie geben“ und betont deren Engagement für den Frieden, in dem sie Zusammenhänge sichtbar machen. Jung nennt „unerträglich, was wir derzeit erleben“ im Umgang mit der deutschen Vergangenheit, mit Holocaust und Drittem Reich.

Die Assmanns, deren familiär liebevolle Gemeinschaft am Sonntag von Laudator Hans Ulrich Gumbrecht mit „Verständnis“, „Zuneigung“ und „Leidenschaft“ beschrieben worden war, ergänzen einander lächelnd und präsentieren sich als zweistimmig eingedachtes Team. Rasch überträgt sich die Atmosphäre der Zugewandtheit und Neugier auf den Saal.

Aleida Assmann (71) schafft gestisch mit den Ellenborgen Raum, wenn sie von der Notwenigkeit spricht, immer wieder „den Denkhorizont zu erweitern“. So wie sie und ihr Mann es ein Leben lang tun in einer sich wandelnden Welt, in der nicht nur das Zeitregime sich ändert, weil Modernisierungskultur von der Beschleunigung lebt, sondern auch der Umgang mit Taten und deren Folgen.

Ist Unsagbares sagbar geworden?

Von Moderator Detjen nach einem möglichen Gefühl der Unruhe oder auch Beunruhigung befragt angesichts der heute rasanten Ausbreitung von Ideen kontert Aleida Assmann, auch Gerechtigkeit trage eine Bedrohung in sich. Nämlich dann, wenn sie nicht für andere, sondern nur für sich steht.

Seit den 90er Jahren sei eine ganz neue Bezogenheit entstanden und die Empathie zurückgekehrt – als Begriff und damit ins Bewusstsein. Nach einem ersten philosophischen Aufflackern um 1900 sei das diesmal der Hirnforschung zu verdanken. „Es gibt einen Gerechtigkeitssinn“, sagt Jan Assmann (80), „der ist uralt, steckt in uns drin und meldet sich zum Glück, wenn auch vergeblich, immer wieder zu Wort“.

Da sich die Assmanns mit Forschungen zur Erinnerungskultur von Gesellschaften vom alten Ägypten bis zur Gegenwart international einen Namen gemacht haben, will Detjen wissen, ob es eine Veränderung gebe dahingehend, dass Unsagbares sagbar werde. Er spielt an auf die Rede des Friedenspreisträgers Martin Walser 1998 in der Paulskirche, als der von einer „Instrumentalisierung des Holocaust“ sprach.

Aleida Assmann hat sich mit Walser und seinen Worten auseinandergesetzt. Sie sei froh, dass er das damals gesagt hat, denn „so lange etwas beschwiegen wird, kann man es nicht verändern. Debatten klären Positionen, wenn Stimmen sich artikulieren. Sonst kann das Bewusstsein einer Gesellschaft sich nicht ändern“, sagt sie.

Und weil an diesem Abend so viel von der Welt und der Zeit die Rede ist, die aus den Fugen seien, fügt Jan Assmann hinzu: Die Erinnerung an ein beschämendes Geschehen „bringt die Zeit wieder in die Fugen“.

Von Janina Fleischer