Leipzig

Ich sage nicht goodbye, ich mach’s mir nur gemütlicher. Nur was mir wirklich Spaß macht, das werde ich jetzt tun“: Der Song, der ihrem Album seinen Namen gibt, heißt zwar „Und Tschüss“, so ganz nach Abschied klingt das aber trotzdem nicht, oder?

Das weiß nur der liebe Gott. Ich werde jetzt 80. Da kann ich ja zumindest einmal beginnen, über den Abschied nachzudenken. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja Wolfgang Petry doch noch überzeugen, mit mir zusammenzuarbeiten und ein nächstes Album zu machen. Das hängt natürlich jetzt von unserem Erfolg ab...

Normalerweise werden Menschen im Alter ja langweiliger, Sie dagegen werden immer cooler. Was kann da jetzt noch kommen?

Ich war doch schon immer cool. Die ersten fünf Jahre habe ich nur Volkslieder gesungen, denn das war das einzige, was man auf deutsch gut singen konnte. Später kam dann 1968 Dieter Thomas Heck mit der Hitparade, da wollte ich natürlich auch mitmachen. Das konnte ich natürlich nicht mit Angi Fonataro, dafür musste ich mir neue Schlager einfallen lassen. Das habe ich dann gemacht. Und die Rockgeschichte begonnen, weil die jungen Leute kamen und meinten, ich solle das mal machen mit meiner tiefen Stimme.

Hatten Sie vorher einen Bezug zum Rock ’n’ Roll?

Nein, überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, was in diesem Bereich so läuft. Ich habe meinen Manager einfach gefragt, was es da so gibt, und ihn gebeten, mir mal ein paar Gruppen aufzuschreiben.

Haben Sie sich dann aber mit den Liedern und Interpreten befasst, die ihnen vorgeschlagen wurden?

Ich habe mich dann natürlich informiert. Und dann suchte ich heraus, was mir gefiel. Das waren alles einfache Lieder, Rock ist eben einfach und knackig.

Sie scheinen sich mit dieser Subkultur ja irgendwie zu identifizieren. Sie tragen die schwarze Kleidung noch immer. Ist das nun mehr als ein Experiment?

Als ich meiner Frau gesagt habe, ich möchte jetzt Rock singen, hat sie gesagt, ich sei verrückt. Bin ich ja auch. Aber ich habe ja auch schon immer mit Band gespielt, ich stand mit zwölf Musikern auf der Bühne davon fünf Bläser, da geht richtig der Punk ab. Und auf der neuen CD gibt es ja auch rockige Sachen.

Auf ihrem neuen Album adaptieren Sie nicht nur Rock. Xavier Naidoo, Kraftwerk, die toten Hosen, das Repertoire ist vielseitig. Setzen Sie sich mit den Kontexten, aus denen diese Musik kommt, auseinander?

Nein. Wissen Sie, für mich ist das einfach Musik. Ich bin auf Tournee gegangen, und mein Publikum war plötzlich ein ganz anderes. Das hat mir gefallen, also habe ich weitergemacht. Ich habe mich früher einfach nicht so für Rock und die ganze Szene interessiert und dennoch habe ich habe mit „Junge“ (Original von den Ärzten, Anm. d. Red.) wahrscheinlich mehr Platten verkauft als das Original ().

Und doch ist neue Platte nicht mehr ganz so rocklastig ...

... doch! Da sind auch wieder rockige Nummern mit dabei. Es ist dieses Mal nur kein reines Rock-Album, sondern von allem etwas dabei.

Themenwechsel: Sie haben ja auch noch einen Bezug zu Sachsen, denn sie gingen hier einige Jahre lang zu Schule ...

Ja. Wir wurden damals im Krieg aus dem Rheinland evakuiert. So kamen wir, meine Schwester, meine Mutter und ich nach Großenhain. Dort haben wir zwei oder drei Jahre lang gelebt. Ich bin dort in die Schule gekommen. Und ich weiß noch sehr genau, dass ich viel geweint habe, als wir nach Kriegsende wieder zurück mussten. Denn ich hatte dort auf der Straße schon viele neue Freunde gefunden.

Gab es damals Barrieren zwischen Ihnen als Rheinländer und den Sachsen?

Ach nein, wir waren Kinder. Das hat uns alles gar nicht gestört. Wir haben gemeinsam auf der Straße gespielt und alles war gut.

Waren Sie später noch einmal in Großenhain?

Ja, Jahre später waren wir noch einmal da. Mir kam plötzlich alles so klein vor – aber ich konnte mich gut erinnern, ich habe dort als kleiner Junge eine schöne Zeit gehabt.

Eine Frage an den gelernten Konditor: Kennen Sie die Eierschecke?

Ja, die habe ich hier schon einmal gebacken in Leipzig. Davon habe ich sogar noch Fotos zuhause.

Wie Sie vielleicht wissen, ist die Stimmung hier in Sachsen zur Zeit angespannt. Bekommen Sie diese Dinge mit?

Da, wo ich lebe, gibt es keine solchen gesellschaftlichen Spannungen. Ausländer sind genau solche Menschen wie wir, denke ich mir. Mein Wunsch ist einfach nur, dass die Menschen sich verstehen. Egal welche Hautfarbe – wir sind alle Menschen unter dieser Sonne und es wäre doch einfach schön, wenn wir uns verstehen würden.

Von Anna Flora Schade