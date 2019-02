Leipzig

Eigentlich ist alles gut – oder eben auch nicht. Wieso reagieren wir emotional wegen Kleinigkeiten über? Welche Gefühle schieben wir unterbewusst immer wieder weg, und was macht das dann mit uns? Diese Fragen stellt die Leipziger Künstlerin Gala Goebel in ihrer Ausstellung „Eigentlich ist alles gut“, die im Rahmen der Connect-Ausstellungsreihe noch bis zum 17. Februar im Museum der bildenden Künste in Leipzig zu sehen ist.

Der Titel der Schau spielt an auf eine unseren Alltag bestimmende Floskel: „Alles gut?“ – „Ja, alles gut.“ Goebel geht es um die Frage: Was, wenn nicht alles gut ist? In ihrem Umfeld machte die Künstlerin die Beobachtung: „Vielen Menschen geht es eben nicht so gut, obwohl eigentlich alles gut sein müsste, wenn man nur von außen draufschaut. Die meisten, die ich kenne, haben keine großen finanziellen Sorgen, wir sind gebildet, wir haben viele Ressourcen, unendlich viele Möglichkeiten“, sagt Goebel.

Die Gründe dafür seien meist nicht offensichtlich: „Viele haben psychische Probleme, sind konstant gestresst. Eine Bekannte hat mir neulich erzählt, dass sie ihren Berufsalltag nicht mehr schafft, einen ganz normalen Berufsalltag. Der Arzt hat ihr dann Psychopharmaka verschrieben.“

Es tut weh, über die Werke nachzudenken

Goebel nähert sich dem Thema von zwei Seiten. Ein Teil der Ausstellung besteht aus vier Videos. Gezeigt werden ästhetische, ja fast poetische Bilder. Ein Schienbein mit einem großen, blauen Fleck, das sich langsam um sich selbst dreht. Ein Oberkörper, um den sich ein Schwimmreif aus Plastik spannt – wie ein Schutzschild. Tassen, in die eine Person von oben Medikamente füllt, immer und immer wieder.

„Diese Bilder stehen für mich exemplarisch für bestimmte Zustände, die ich beobachte oder die ich selber kenne“, sagt Goebel. Die Videos sind extrem reduziert, sehr langsam, es passiert nicht viel. Der Betrachtende fragt sich schnell: Kommt da noch was? Es tut ein bisschen weh, sich das Schienbein anzuschauen oder darüber nachzudenken, was das für Medikamente sind.

Gala Goebel, 1991 in Stuttgart geboren, studierte in Halle, machte dort 2016 ihren Abschluss. Jetzt ist sie eine der Preisträgerinnen des MdbK-Ausstellungspreises „Connect“. Er bietet jungen Künstlerinnen und Künstlern an, für einige Wochen im Bildermuseum auszustellen. „Es hat mir sofort gefallen, dass es hier gefordert war, ein Konzept vorzulegen, eine konkrete Idee. Diese Haltung finde ich super“, meint Goebel.

Goebels Kunst ist gesellschaftskritisch, aber nicht plakativ politisch

Und Goebels Konzept ist stimmig. Zusätzlich zu den Videos gehört eine Audioinstallation zur Schau. Acht Stühle hat Goebel in einem Kreis ausgebaut. Über Kopfhörer kann der Besucher einer Gruppe von Menschen dabei zuhören, wie sie versucht, eine simple Frage ganz ehrlich zu beantworten: Wie geht es dir? Und wie reagierst du, wenn ich da nachhake, wo es wehtut?

„Es geht um Ängste, Gefühle, auch um Freuden, also gar nicht nur um Negatives. Um das wirkliche Nachdenken und auch das Sprechen über dieses Nachdenken“, sagt Goebel. Sie habe oft das Gefühl, dass es für diese Art des Nachdenkens und des Sprechens keinen Raum mehr in unserem Alltag gebe. Und das funktioniert. Sofort wird der Zuhörer gepackt von den Geschichten und Fragen der Menschen auf dem Tonband. Vier Stunden kann man ihnen insgesamt zuhören.

Gerade durch die ästhetische Schlichtheit ihrer Arbeiten ist Goebels Kunst nicht plakativ politisch, aber dennoch gesellschaftskritisch. Die Videos schreien keine Botschaft, jeder kann sie anders interpretieren. Das macht sie so treffend. Goebel hebt sich damit auch von Künstlern und Künstlerinnen ihrer Generation ab, die explizit politische Kunst machen, feministische Botschaften verbreiten und politische Akzente setzen wollen.

Das findet Goebel nicht immer zielführend: „Kunst hat die Freiheit, sehr ästhetisch zu sein, und Themen total frei anzugehen. Deswegen finde ich es manchmal schade, wenn Kunstwerke so kleinteilig und direkt werden.“ Dabei könne auch etwas verloren gehen: „Manchmal habe ich das Gefühl: Arbeiten könnten mehr erzählen, indem sie weniger direkt sagen, dass sie etwas sagen wollen.“ Politisch engagieren, sagt die Künstlerin, müsse man sich natürlich. Aber nicht zwingend durch die Kunst – „das geht doch auch im Privaten.“

