Die aus der Ethik bekannte goldene Regel besagt, dass man andere so behandeln sollte, wie man selbst behandelt werden möchte. So wie der Lebemann George Love mit den Frauen umgeht, möchte er es aber sicherlich nicht am eigenen Leib erleben. Er ist ein Heiratsschwindler, der die Damen heiratet, verführt und sich nach einer gemeinsamen Nacht mit ihrem Vermögen von dannen macht. Aber als er an Adelaide Pinchin gerät, läuft plötzlich alles anders als geplant. Am Donnerstag feierte das Stück „The Mysterious Mr Love“ der britischen Autorin Karoline Leach Premiere im Neuen Schauspiel.

Als Peter Seaton-Clark in einem feinen Anzug mit Weste und Krawatte in der Rolle des George Love auftaucht, nimmt man ihm den Charmeur sofort ab. Dazu trägt sicherlich auch die britische Aussprache bei, denn die Inszenierung des English Theatre Leipzig unter der Regie von Tom Bailey findet in englischer Sprache statt. Diese sollten Zuschauer auch über dem Anfänger-Niveau beherrschen, um die Feinheiten und die bildliche Sprache des im Jahr 1910 spielenden Stücks zu erfassen.

Seaton-Clarks Ausstrahlung als abgestumpfter und nonchalanter Betrüger kommt aber auch ohne Sprachkenntnisse an. Im Wechsel erzählen er und Nicola Chapman als Adelaide Pinchin von ihren Leben. Sie ist eine naive und unsichere Hutmacherin, die Romantik sucht und durch Chapmans Darbietung schnell ans Herz wächst. Georges Bedürfnisse sind hingegen von der fiskalen Art. Als sie sich schließlich treffen, gibt es viel zu lachen: Bewusst spielen die Schauspieler damit, wie dick und fast schon schwulstig George Love mit den Schmeicheleien aufträgt, um sein neues Opfer zu umgarnen. Es ist köstlich, wie Adelaide schmachtet, während George seine Tricks trocken für das Publikum kommentiert.

Eine Wendung nach der anderen

Und tatsächlich, die Hutmacherin mit der Brosche und dem 50-Pfund-Erbe von der verstorbenen Tante lässt sich auf die Heirat ein. Als sie dann die Hochzeitsnacht verbringen wollen, in der George seine erprobten Liebeskünste beweisen will, offenbaren sich Adelaides Ängste, und George ist gezwungen, sich mit ihr auf einer menschlichen Ebene zu befassen. Er entwickelt Skrupel, während die frischgebackene Mrs Love doch nicht so einfach gestrickt ist und ihm auf die Schliche kommt.

Was wie eine muntere Komödie beginnt, wird bitterer Ernst. Zwar darf noch immer gelacht werden, aber die Geschichte nimmt eine Wendung nach der anderen, bei der immer jeweils der andere die Oberhand zu gewinnen scheint, und manche dieser Wendungen sind durchaus unbequem. Genau diese Mischung zwischen tragischen und komischen Elementen macht die Vorstellung aber auch emotional.

Das Schauspieler-Ehepaar Chapman und Seaton-Clark glänzt durch treffendes Timing und eine ausgesprochen gute Dynamik, die jeden Statuswechsel deutlich macht und den Zuschauer stets wundern lässt, wer nun wessen Spiel spielt. Sie vermitteln die Entwicklung ihrer Rollen wunderbar glaubhaft. Dabei werfen die Charaktere Licht auf ihre Zeit, auf die Vorstellungen von der Ehe und dem Geben und Nehmen darin. Sie reden darüber, was sie wollen und was sie keinesfalls wollen.

Die Inszenierung von „The Mysterious Mr Love“ ist ein intelligentes Gefühlsbad, das mit einem einfachen, aber passenden Bühnenbild und gut platzierten Hintergrundgeräuschen aufwartet, die die Handlung dezent untermalen. Berührend wird es aber durch die Leistungen von Chapman und Seaton-Clark.

Weitere Termine: 7./8. sowie 14./15. Dezember, je 20 Uhr, Neues Schauspiel, Lützner Straße 29, Eintritt 13/9 Euro

Von Miriam Heinbuch