Leipzig

Eine sonderbare Gestalt ist dieser Chilly Gonzales. Im kastanienbraun-beigen Morgenmantel, mit violetten Strümpfen in ledernen Pantelotten schlurft er zu seinem Bechstein-Flügel, verneigt sich knapp in den Applaus, nimmt Platz und beginnt sofort zu spielen. Nur ein schmaler Spot ist im sonst völlig abgedunkelten Gewandhaus auf die Tasten gerichtet. Chilly Gonzales, der eigentlich Jason Charles Beck heißt und 1972 in Kanada geboren wurde, ist einer, der in keine Genre-Schublade passen will. Der unterschiedlichste Einflüsse und Stilrichtungen zu einer ganz eigenen Mischung amalgamiert, die irgendwo zwischen „Jazz“ und „Neoklassik“ zu verorten wäre. Aber auch damit ist fast nichts gesagt.

Denn vor allem steckt in dieser Kunstfigur mit nonchalanter Oscar-Wilde-Attitüde ein großartiger Musiker. Einer, der als klassischer Klavier-Eleve begann, bald ins Jazz-Fach wechselte, sich in einer Alternative-Rock-Band ausprobierte, als Barpianist jobbte, mit Techno experimentierte – und heute immens erfolgreich ist. Längst tobt er durch die Philharmonien der Welt, füllt Konzertsäle mit jungen Leuten, die sich aufs Neue für das Instrument begeistern, an dem sie früher einmal gescheitert sind. Dabei hilft ihnen ein Notenbüchlein, das Gonzales für seine Fans herausgegeben hat, die „Re-Introduction Etudes“. Auch die verkaufen sich prächtig.

Ohrenschmeichelnd, schillernd-schön

Das zeigt: Gonzales ist ein Multi-Talent. Er kann einerseits famos Klavier spielen. Die erste halbe der gut zweistündigen Non-Stop-Performance sitzt er vereinsamt, leicht gebückt über den 88 Tasten, formt mit seinen riesigen Händen große Melodiebögen über wattigen Begleitakkorden, ohrenschmeichelnd, schillernd-schön. Klingt ein bisschen wie die melancholisch-verhangene Stimmungsmusik eines Erik Satie, auch Anleihen von Debussy, Schubert oder Chopin sind auszumachen. Aber ist das deswegen Kitsch? Nein, weil Gonzales immer die Kurve kriegt, bevor es zu klimpern beginnt. Indem er einen harmonischen Turn nimmt, der einen innerlich „Ah“ und „Oh“ seufzen lässt und angenehm aus der Pop-Sound-Dauerschleife wirft.

So wie das „Prelude in C Sharp Major“, das wie ein Klassikhit, Bachs C-Dur-Präludium, losdudelt, dann aber kurz zum Stehen kommt, einen Halbton nach oben hüpft, um in anderen Farben des Regenbogens weiter zu leuchten. Am Bach-Beispiel zeigt sich noch eine andere Qualität des Allround-Musikers Gonzales. Er ist ein begabter Lehrer.

Und zwar keiner, der im onkeligen Erklärbär-Modus doziert. Erhellendes zur Kunst des Komponierens liefert er ganz beiläufig. An Bachs Menuett zeigt er, was eine „Sequenz“ ist, und das nach diesem Modell quasi die ganze Pop-Musik gestrickt ist, wenigstens die von Britney Spears und Kurt Cobain. Das sorgt für herzhaftes Lachen, weil man sich von Gonzales, dem charmant plaudernden Profikommunikator, gerne bilden lässt. Auch, weil er ganz ohne Brechstangen-Humor auskommt, den andere Entertainer ja gerne bemühen, wenn sie den Musiklehrer spielen.

Staunende Neugierde für die unscheinbaren Dinge

Der feingeistige Wahl-Kölner hat sich hingegen seine staunende Neugierde für die unscheinbaren Dinge des Lebens bewahrt. Als Liebhaber der deutschen Sprache erfreut er sich an Wörtern wie „Schifffahrt“ (weil drei „f“ hintereinander im Englischen nicht möglich sind) oder „fabelhaft“ oder Ausdrücken wie „ungemütliche Stille“. Die drohe nämlich bei John Cages 4‘33‘‘. Noch so eine Interaktionsnummer mit dem Publikum und gleichzeitig Exkurs in die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, bei der es den Fans deutlich schwerer fällt als ihm, viereinhalb Minuten den Schnabel zu halten.

Ein Kapitel des Gesamtkunstwerks Chilly Gonzales gibt es erst gegen Ende zu besichtigen: Ja, Rappen kann er auch ziemlich gut, vor allem mit Unterstützung von Cellistin Stella La Page, und Drummer Joe Flory. Über polternden Rhythmen legt er in „So-Called Party Over There“ raffiniert gereimte Wortspiele und inszeniert sich als hüftkreisendes, nimmermüdes Diskotier. Wieder so ein RolIenwechsel à la Gonzales, der Ende der 90er in der Berliner Clubszene unterwegs war.

Bleibt nach zwei pausenlosen Stunden also die Erkenntnis: Wer das Tastentier Chilly Gonzales einmal live erlebt hat, hat nicht nur was seine musikalische Bildung getan, sondern versteht fortan auch, dass gute Musik keine Genregrenzen kennt.

Von Werner Kopfmüller