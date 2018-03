Gewandhausorchester bekommt LVZ-Post-Sonderbriefmarke und Gedenkmünze

Leipzig. Die Sonderbriefmarke beruhe auf einer Idee der Leipziger Volkszeitung, berichtet Dirk Steiner. Der Sprecher des Gewandhauses fügt an: „Es ist schön, wenn ein Partner auf so eine Idee kommt und uns so seine Wertschätzung zeigt.“ Da es sich um den Orchestergeburtstag handele, sei für das Motiv ein Bildausschnitt der Musiker während eines Konzerts gewählt worden. André Böhmer, stellvertretender LVZ-Chefredakteur, präsentierte und übergab die Briefmarke – in der Wertstufe 65 Cent – gestern zum Jubiläumskonzert.

Das Gewandhausorchester Leipzig hat am Sonntag seinen 275. Geburtstag gefeiert und vor vollem Haus seine ganze Klangpracht entfaltet. Zur Bildergalerie

Bereits am Donnerstag wurde während des Großen Concerts eine Gedenkmünze symbolisch an das Orchester übergeben. „Das war eine Überraschung“, erinnert sich Steiner an den Tag, als das Schreiben der Bundesregierung ins Haus flatterte. Die Botschaft: Es wird zum Jubiläum eine 20-Euro-Gedenkmünze geben. „Die Initiative geht von der Bundesregierung aus“, erklärt er. Das hänge damit zusammen, dass die Münzen auch als offizielles Zahlungsmittel anerkannt werden. „Wir hatten damit nichts zu tun – umso schöner ist diese Ehrung.“ Die Gestaltung stammt von der Bonner Künstlerin Lucia Maria Hardegen. Die Bildseite der Sammlermünze zeigt das bekannte Logo des Orchesters, dem eine Auswahl von Gewandhauskapellmeister-Namen wie Bruno Walter, Arthur Nikisch oder Kurt Masur gegenübergestellt ist. Im Zentrum dirigieren zwei Hände mit einem Stab, der auf die künstlerische Vielfalt des Hauses weist.

Die Gewandhaus-Briefmarke der LVZ-Post.

Die auf 130 000 Stück limitierte Sammlermünze in der Qualität „Spiegelglanz“ gibt es im Gewandhaus-Shop oder über die Website www.deutsche-sammlermünzen.de. Die 65-Cent-Briefmarke mit einer Auflage von 30 000 Stück ist in allen LVZ-Geschäftsstellen, LVZ-Post-Servicestellen und ebenfalls im Gewandhaus erhältlich.

Matthias Schönknecht