Leipzig

„E.T. mag ich am liebsten“, bekennt Andris Nelsons, als ihn Moderatorin Friederike Westerhaus nach seinem Lieblingshelden fragt. Als der heute legendäre Film um den knuffeligen Extraterrestrischen 1982 die Kinos erobert, ist er noch sehr klein, der jetzige Gewandhauskapellmeister. Vier Jahre zählt er da, zu jung – um die Abenteuer des Außerirdischen bewusst mitzuerleben.

Und weil Kulturerzeugnisse aus dem kapitalistischen Westen ohnehin nur mit erheblicher Verzögerung in den Ostblock gelangten, wenn überhaupt, hat es eine Weile gedauert, bis er die Bekanntschaft von E.T., Indiana Jones & Co. machen konnte. Heute schwärmt Nelsons fürs amerikanische Blockbusterkino, liebt es vor allem wegen der Musik eines Mannes: John Williams. „Seine Musik ist so stark, dass sie die Filme selbst mitbringt. Wenn Sie E.T. oder Star Wars hören, haben Sie die Bilder sofort im Kopf.“

Klassik Airleben 2018 im Rosental. Das Gewandhausorchester spielte unter der Leitung von Andris Nelsons. Quelle: Kempner

John Williams, das Filmmusik-Genie, hat sämtliche Star-Wars-Episoden vertont, fünf Oscars erhalten und war rund fünfzig Mal nominiert. Seine Melodien kann fast jeder von den 31000 beim Massenpicknick im Rosental mitsummen. selbst wenn er oder sie Geschichte vom Kampf Luke Skywalkers, Prinzessin Leias, Han Solos und Obi-Wan Kenobis gegen Darth Vader und den Todesstern des Imperiums nicht ohne weiteres rekapitulieren könnte.

Gewandhausorchester im Breitband-Sound

Beim Verfertigen seiner Partituren hat sich Williams übrigens großzügig bei Wagner, Mahler und Strauss bedient – Komponisten, die einem Luxusklangkörper wie dem Gewandhausorchester wie auf den Leib geschnitten sind. Entsprechend wohl fühlen sich die Musiker im epischen Breitband-Sound, vom martialischen „Raiders March“ aus „Indiana Jones“ bis zu den bekanntesten Melodien aus dem Sternenkrieg, die jeder Erstklässler singen kann.

Bei einer Nummer wird ganz besonders gelauscht. „Hören Sie auf die Celesta, das sind wirklich magische Klänge“, kündigt Nelsons die Musik aus Harry Potters „Stein der Weisen“ an. John Williams kann eben nicht nur überwältigen, sondern auch verzaubern. Der gut gelaunten Open-Air-Gemeinde ist beides recht. Das Aufgebot an Picknickkörben, Kühltaschen und Bierkästen ist auch dieses Jahr rekordverdächtig. Geschmaust und geschlemmt wird, so weit das Auge reicht.

Thibaudet mit Jazz und Wohnwagen

Zu Beginn wird dazu noch symphonischer Jazz serviert. Gershwins „Girl Crazy“ swingt noch nicht so richtig, dafür sorgt dann aber Jean-Ives Thibaudet im Klavierkonzert in F. Der Franzose ist übrigens auch ganz begeistert vom Freiluft-Spektakel, insbesondere der zur Künstlergarderobe umfunktionierte Wohnwagen hat es ihm angetan. „Den würde ich am liebsten für meine Tourneen mitnehmen, dann könnte ich mir das Hotel sparen.“

Am Samstag noch einmal Kopfkino für alle

Am Samstag (30.6.) sind er und das Gewandhausorchester mit Andris Nelsons am Pult noch einmal zu erleben, wieder mit Gershwin und der unwiderstehlichen Musik von John Williams. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Familienprogramm ab 16 Uhr. So sieht das musikalische Programm für den Abend aus:

John Williams - „The Raiders March“ aus „Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes“

George Gershwin - Klavierkonzert in F

John Williams - „Adventures on Earth“ aus „ET - DerAußerirdische“

John Williams - „Main Theme“ aus „Jurassic Park“

George Gershwin - Variationen über „I Got Rhythm“ für Klavier und Orchester

John Williams - Auszüge aus „Harry Potter“

John Williams - Suite aus „Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi“

Von Werner Kopfmüller