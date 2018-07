Leipzig

Wer am Mittwoch die Seite der Suchmaschine Google aufrief, wurde an einen Mann erinnert, der eng mit Leipzig verbunden ist: Kurt Masur. Der Dirigent wäre am 18. Juni 2018 91 Jahre alt geworden. Er war im Dezember 2015 in den USA verstorben.

Anlässlich seines Geburtstags würdigte die Suchmaschine den langjährigen Leipziger Gewandhauskapellmeister jetzt mit einem Google Doodle. Statt des üblichen bunten Schriftzugs konnten Nutzer eine in schwarz-weiß gehaltene, gezeichnete Collage sehen, die Masur in Aktion bei seiner Leidenschaft zeigt – der Musik.

So sah die Suchmaske bei Google am Mittwoch aus. Quelle: Screenshot Google

Masur wurde 1970 Gewandhauskapellmeister – und blieb es 27 Jahre lang. Er engagierte sich auch bei der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 in Leipzig.

Leipzig und Masur noch immer verbunden

Masur, der 1927 im heutigen Polen geboren wurde, war immer eng mit der Messestadt verbunden. Nach seinem Tod wurde er im Januar 2016 auf dem Leipziger Südfriedhof beigesetzt. Zudem wurde Anfang September 2017 die Fläche zwischen dem Gewandhaus und der Moritzbastei in Kurt-Masur-Platz umbenannt.

In der Leipziger Südvorstadt trägt auch eine Grundschule seinen Namen. Außerdem wurde nach dem Tod des Dirigenten das Kurt-Masur-Institut im Mendelssohn-Haus eröffnet.

Das Google Doodle war außer in Deutschland auch noch in Weißrussland, Island, Japan und den USA zu sehen. In Amerika arbeitete Masur als Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker. In dritter Ehe war er mit der japanischen Sopranistin Tomoko Sakurai liiert.

Von jhz