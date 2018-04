Graffiti-Künstler veranstalten Wettstreit im Leipziger Westbad

Leipzig. Das Leipziger Westbad hat sich für einen Tag zur Bühne für Graffiti-Künstler unterschiedlichster Stilrichtungen verwandelt. Der Paint Club Dresden lud zum Künstler-Wettstreit. Die Teilnehmer schufen mit farbigen Acrylmarkern unterschiedlichste Urban-Art-Werke – entscheiden durfte das Publikum.

Die Gruppe „Bandits Dresden“ konnte den Turnierauftakt der Paint Club Battle League schließlich für sich entscheiden. Schon am 25. Mai geht der Wettbewerb in Berlin in die nächste Runde. Nach Stationen in Magdeburg, Rostock und Jena treffen die besten Künstler am 17. November in Dresden zum Finale aufeinander.

Von lyn / LF