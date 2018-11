Leipzig

Während man dieses Buch liest, spürt man vor allem eins: Wie sehr diese Stimme fehlt. Ihre ungeschützte Empathie, ihre Begeisterungsfähigkeit, ihr Bekenntnis zu Melancholie und Sentiment. Da war es fast schon einerlei, ob der 2016 mit gerade mal 60 Jahren gestorbene Roger Willemsen über den Bundestag berichtete, über Afghanistan oder den Knacks im Leben des mitteleuropäischen Mannes.

Er war einer, der Zuneigung und Haltung demonstrieren konnte, der dabei sein Wissen nicht vor sich hertrug, sondern einfach eine exemplarische Menschlichkeit ausstrahlte, während er genau hinschaute und dann davon berichtete. Hinterher war man schlauer und auch noch intelligent unterhalten. Das konnte er und das ließ ihn populär bleiben, auch nachdem er schon im Jahr 2001 das ihm fremd gewordene Medium Fernsehen verlassen hatte. Er war genau so ein Intellektueller, wie sie dem Land heute fehlen, einer, der sich dezent einmischte und verdeutlichen konnte, was Humanität ausmacht und wie man sie wachhält – als Moderator, als Autor, als Vortragender, als Filmemacher und schließlich mit einer Stiftung. Er erwarb viele Sympathien, weil er seine Anliegen mit einer engagierten Leidenschaft vertreten konnte, die mittlerweile fast altmodisch wirkt. Leider.

Kein Fachjargon des Eingeweihten

Dieses Kompendium von einem Buch hatte er nicht geplant. Doch allgemein bekannt war seine Begeisterung für Musik, die er offensiv vertrat in Radioserien, Feuilletonkolumnen, auf der Bühne und zwischen 1994 und 1998 sogar im Fernsehen, wo er auch weniger windschnittige Stars wie Pierre Boulez, Nick Cave, Cassandra Wilson und etwa 120 weitere in seine Show einlud. Herausgeberin Insa Wilke berichtet von einem mit „Musik“ beschrifteten Dateiordner mit vielen hundert Seiten zum Thema. Aus diesem Teil des Nachlasses hat sie einhundert Texte ausgewählt, mit denen nun die Willemsen-Stimme aufersteht. Die empfiehlt Musik nach den Gefühlen, die sie in ihm als Hörer freigesetzt hat. Dabei verzichtet sie komplett auf den Fachjargon des Eingeweihten, sondern findet pathetische und oft herrlich antiquierte Worte für die Hingabe an eine Leidenschaft. Wie Roger Willemsen diese offensiv vertritt und verteidigt, ist ihm uneingeschränkt zu danken.

Da macht es fast nichts, wenn er in solcher Begeisterung mal übers Ziel hinausschießt: „Machen Sie sich bereit auf einen Angriff auf ihr sentimentales Zentrum, machen Sie sich bereit zu schmelzen.“ Am Jazz mochte er das Lebensgefühl, das er vermittelte, wie er dieselben Themen immer wieder mit Risiko und Übersicht unterschiedlich ausdeutete, in Zwischenreiche des Rausches vordrang, wo er eine Ahnung des Transzendenten vermittelte. Wie auch in der Klassik suchte Willemsen nicht das Virtuose, sondern die Fähigkeit, sich der Gravitation des Gefühls auszuliefern.

„Der Jazz wählte viele Wege in mein Leben“, gesteht Willemsen seinen Hörern, doch dann richtet er sein „Ohrenmerk“ immer wieder auf einen recht engen Korridor des Genres, indem er um Bebop und Hardbop kreist und zeitgenössischere Formen weitgehend ausklammert, weil dann sein Werkzeug stumpfer wird. Im längeren Aufsatz über den lebenslang suchenden John Coltrane wird das besonders deutlich. Die Spätphase dieses für ihn befreiendsten Musikers der Musikgeschichte bleibt einfach unbetrachtet, weil Willemsen keinen Zugang findet. Und wenn er sich später gar über popkulturelle Phänomene wie Modern Talking, Rex Gildo oder Helene Fischer hermacht, steht seine Ironie so meilenweit neben den Themen, dass es geradezu rührend ist, wie hier einer mit Kanonen auf Spatzen zielt.

Ein Buch, das grenzenlose Lust erzeugt

Im Regal stellt man das Buch am besten zu den Lexika. Nicht umsonst lädt ein umfassendes Namensregister immer wieder zum Nachschlagen ein. Dann findet man Anekdoten, geraffte Biografien und schön formulierte Sentenzen. Zum nacheinander Lesen sind die aneinandergereihten Radiomoderationen nicht wirklich geeignet, auch weil dem Medium Buch die jeweiligen Hörbeispiele fehlen müssen. In Themengruppen und Variationen sind da Klassik- und Jazzstücke parallel gesetzt und verbunden mit hingebungsvollen Zwischentexten, die den Bürger bilden wollen, damit er zum Bildungsbürger wird. Das Buch erzeugt eine grenzenlose Lust auf gute Musik und verhilft zu vielfältigen Entdeckungen. Mehr nicht, aber eben auch nicht weniger.

Von Ulrich Steinmetzger