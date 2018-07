Leipzig

Wie fühlt sich Freiheit an? Die Schulferien sind nun fast zur Hälfte rum und erste Ansichtskarten eingetroffen. Vielleicht sind es auch die letzten, denn eigentlich gehen Urlaubsgrüße heutzutage per WhatsApp auf die Reise. Flattert aber die gute alte Karte ins Haus, ist sie gern nach alter Art geteilt in Fotos von Landschaft, Kirche und Wahrzeichen, von Kurhaus, Schule oder Einkaufsstraße. Manch Orte setzen auch aufs Kriegerdenkmal.

Mal soll ein Sommerhimmel beeindrucken, mal Winteridyll. Auf der Rückseite geht es zu wie in besten Ferienlagerzeiten, wird vom Absender übers Wetter informiert, über Verpflegung, Quartier und Erholungsstatus. Ein Gruß, der vor wenigen Tagen vom Ostseestrand kam, schließt mit dem Ausruf: „So muss sich Freiheit anfühlen!“.

Diese Formulierung beherbergt Behauptung, Zweifel und Tradition gleichermaßen, womit sie einem Freiheitsbegriff gerecht wird, der dabei ist, sich aus dem aktiven Wortschatz zurückzuziehen, um im Lexikon der ungebrauchten Wörter zu überwintern. Denn Joachim Gauck hat, als er noch Bundespräsident war, die Freiheit zum „Freiheitsgefühl“ umgemünzt. Das bewegt sich im deutschen Alltag zuweilen in engen Grenzen zwischen Hymne (Einigkeit und Recht und Freiheit) und Kreditkarten-Werbung (Die Freiheit nehm ich mir).

Bei Gauck ging es damals um die NSA-Affäre. Bei Georg Kreisler ging es um mehr, als er sein Lied „Meine Freiheit, deine Freiheit“ schrieb. Nicht zu verwechseln übrigens mit den gleichnamigen „Themenblättern für die Grundschule“, mit denen die Bundeszentrale für politische Bildung den Artikel 2 des Grundgesetzes erklärt. Das ist jener mit dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit.

Spielerisch agieren

In den Themenblättern funktioniert es so: „In vier gezeichnete soziale Handlungsräume mit jeweils anderen Regeln und Gesetzen (Kinderzimmer, Schulhof, öffentlicher Verkehrsraum) können Figuren und Gegenstände eines Ausschneidebogens eingefügt werden, die dort spielerisch agieren.“

Kinderzimmer, Schulhof, öffentlicher Verkehrsraum heißen bei Erwachsenen später Partner, Kollegen, Nachbarn. Und mit dem spielerischen Agieren wird es da mitunter schwierig. Darum freuen sich die Menschen auf ihre Ferien. Endlich frei von Zwängen. Urlaub ist der verlängerte Arm der Werbesprüche, in denen Freiheitsversprechen mit dem Wunsch spielen, frei von Sorge, Verpflichtung und Gebrechen zu sein.

Mit Kreditkarten, Autos und Abführmitteln scheint dies möglich. Einst zählten noch Zigaretten dazu. „Urlaub ist ein Versprechen“, warb vor einigen Jahren ein Reiseanbieter. Mit „Freiheiten entdecken, Fantasien leben ...“ ein anderer. „Grenzenlose Freiheit für Ihren Traumurlaub“ versprach ein Unternehmen der schwimmenden Transportbranche.

Das Problem: Ist aller Ballast abgeworfen, hat man noch immer sich selbst im Gepäck. Noch dazu als Teil einer Gesellschaft, in der alles persönlich genommen wird: Wetter, Radfahrer oder Zugverspätung, grillender Nachbar, gestresster Kellner oder ausländisch aussehender Mitmensch – die Freiheit der anderen wird zum Angriff aufs eigene Glücksempfinden. Jetzt nehmen die Deutschen sich schon selber die Gefühle weg. So muss sich Unfreiheit anfühlen.

Um grenzenlose Freiheit genießen zu können, fahren Urlauber gern in Hotelreservate mit allem inklusive, auch Mauern drum herum. Diese Freiheit heißt Sicherheit vor den weniger freien Einheimischen. Überhaupt markieren Schranken, wenn Grenzenlosigkeit die Orientierung erschwert, am besten das Revier. „Meine Freiheit: Ja. Deine Freiheit: Nein“ heißt das bei Georg Kreisler.

Zaungast der eigenen Wünscht

Im Rahmen der geteilten Freiheit wird der Mensch zum Zaungast seiner Wünsche. Was ihm hilft, sind Regeln und Gesetze. Selbst an der ostdeutschen Ostsee gibt es inzwischen mehr Schilder als Hühnergötter. Zumindest findet man sie leichter. Inzwischen wirkt es, als würden Menschen um Verbote betteln, und sei es, um einander darauf hinweisen zu können: Strand nur für Hunde, Strand ohne Hunde, hier nur FKK, dort kein FKK ... Anderswo gibt es kinderfreie Hotelparadiese und solche nur für Großfamilien. Man sortiert sich ein und andere aus. Die Freiheit nehm ich Dir.

Dabei ist das doch in Deutschland Grundschulwissen, zumindest in besagten Themenblättern: „In nachgebildeten Alltagsszenen werden die unterschiedlichen Rechte und Interessen der Handelnden deutlich, aber auch die Beschränkungen, die ihrer Freiheit durch die Achtung von Ordnungsregeln und den Freiheitsrechten der jeweils anderen gesetzt sind.“

Es muss ja nicht immer gleich auf eine Revolution hinauslaufen. Als Abwesenheit von Frust wartet Befreiung nicht am Ziel – man trägt sie bei sich. Auch als Erinnerung daran, was Freiheit sein könnte. Mitunter sind das Grüße aus der Zukunft. Oder vom Ostseestrand.

Von Janina Fleischer