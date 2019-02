Leipzig

Mit seinem Buch „ Felix und Felka“ hat der Schriftsteller Hans Joachim Schädlich die Jury überzeugt und erhält dafür den diesjährigen Erich-Loest-Preis. Hans Joachim Schädlich wurde 1935 in Reichenbach (Vogtland) geboren, er arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin und siedelte 1977 in die Bundesrepublik über. Zuletzt erschienen die Romane „Kokoschkins Reise“, „Narrenleben“, die Novelle „Sire, ich eile“ über Friedrich II. und Voltaire und „Catt. Ein Fragment“. „ Felix und Felka“ ( Rowohlt Verlag; 208 Seiten, 19,95 Euro) erzählt in bezwingender Reduktion die Geschichte des deutsch-jüdischen Malers Felix Nussbaum und seiner Frau, die vor den Nazis ins Exil geflohen waren – und sich doch nicht retten konnten. Im E-Mail-Interview äußert er sich über Geschichte, Heimat und Sprache.

Sie erzählen von Flucht, Gewalt und Vernichtung. Was hat Sie und den Stoff zueinander gebracht?

Der deutsch-jüdische Maler Felix Nussbaum und seine polnisch-jüdische Frau Felka Platek wurden 1944 in Auschwitz ermordet. Ich wollte mir die beiden lebendig vor Augen führen. Ihr Schicksal klagt die Naziherrschaft und den heutigen Antisemitismus an.

Hat sich während des Schreibens, beim Recherchieren, aber auch angesichts gesellschaftlicher Debatten, Ihr Zugriff auf den Stoff verändert?

Felix Nussbaum und Felka Platek wurden Opfer des Naziregimes. Das war von Anfang an der Kern meiner Darstellung. Mein Bedürfnis, das Buch zu schreiben, wurde angesichts des lauter werdenden Antisemitismus und der verbreiteten Fremdenfeindlichkeit stärker.

Wie viel Fiktion brauchen oder vertragen historische Stoffe?

Die literarische Darstellung historischer Stoffe ist notwendig eine Verbindung von Fakten und Fiktion. Zum Beispiel: Die Stationen des Exils von Felix Nussbaum und Felka Platek sind als Fakten historisch belegt. Aber abgesehen von einigen überlieferten Briefen Nussbaums weiß ich nicht, was er gesagt hat. Und was Felka Platek gesagt hat, weiß ich auch nicht. Die Äußerungen der beiden – wie die Äußerungen der übrigen Protagonisten – sind fiktiv, entsprechend dem Charakter der Personen und entsprechend der historischen Situation. Und das ist nicht alles. Begegnungen, Interieurs etc. sind andere fiktive Elemente.

Sie kennen das Gefühl des Fremdseins aus Ihrer eigenen Biographie – was macht es für Sie aus?

Das Gefühl des Fremdseins ist mir vertraut – als „Fremdling im eigenen Haus“ während meiner letzten DDR-Jahre, als ich vergeblich versuchte, Texte zu veröffentlichen und nach der westdeutschen Veröffentlichung meines Buches „Versuchte Nähe“ zum Staatsfeind erklärt worden war.

Wie empfinden Sie Heimat: als Erfahrungsraum? Rückzugsort? Als Heimweh nach Sprache?

Das Wort Heimat besitzt im Deutschen einen Plural. Ich habe drei Heimaten. Die Gegend, in der ich geboren und aufgewachsen bin: das ist das sächsische Vogtland. Der Ort, an dem ich seit fast 50 Jahren wohne: das ist Berlin. Die Sprache, die ich studiert habe und mit der ich arbeite: die deutsche Sprache. In dreifacher Hinsicht ein Erfahrungsraum.

Sehen Sie – auf Deutschland bezogen – eine Gefahr des Sprachverlustes?

Die deutsche Sprache wandelt sich – wie jede Sprache – zu jeder Zeit. Wenn von Sprachverlust gesprochen wird, dann handelt es sich vielleicht um fehlerhaften Gebrauch der Sprache (also nicht um die Sprache selbst) oder vielleicht um Sprachwandel. Ich sehe – bezogen auf die deutsche Sprache – keine Gefahr des Sprachverlusts.

Was verbindet Sie mit Erich Loest – als Mensch und als Schriftsteller?

Erich Loest bleibt für mich ein starker, mutiger und ehrlicher Charakter.

Der Erich-Loest-Preis Der Erich-Loest-Preis wird seit 2017 im Zweijahresrhythmus vergeben und am 24. Februar, dem Geburtstag des Namensgebers, im Mediencampus der Villa Ida überreicht. In diesem Jahr geht er an Hans Joachim Schädlich für das Buch „ Felix und Felka“. Die Laudatio hält Tilman Spreckelsen, Literaturredakteur der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der Preis würdigt Autoren, die die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Deutschland nicht nur beschreiben, sondern mit ihrer Stimme den demokratischen Diskurs mitgestalten. Die von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig im Andenken an den Leipziger Schriftsteller und Ehrenbürger Erich Loest ins Leben gerufene Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert; erster Preisträger war Guntram Vesper. Erich Loest (1926–2013), Freund und Förderer der Stiftungen der Sparkasse Leipzig, war Gründungsmitglied der Medienstiftung. Im Rahmen der Preisverleihung liest Regine Möbius, Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrats und Mitglied der Preisjury, aus der erweiterten Neuauflage ihres Buches „Schneisen der Zeitgeschichte. Erich Loest als politischer Mensch“. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.

Von Janina Fleischer