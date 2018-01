Harmonie der Alphatiere: André Herzberg, Dirk Michaelis und Dirk Zöller in Leipzig

Der Anker hat am Sonntag in der Kongresshalle am Zoo eine Art Weihnachtsfest hinterhergeschoben: Die 3HIGHligen aus dem Ostrockland hielten Einzug, bestehend aus André Herzberg (Pankow), Dirk Michaelis (Karussell) und Dirk Zöllner (Die Zöllner).