Leipzig

„Noch vor zwei Jahren habe ich im kleinen Täubchenthal gespielt. Von 200 Leuten, die reinpassen, sind 60 gekommen“, erinnert sich die Sängerin Lea bei ihrem Konzert im Täubchenthal am Montag. Stolz und berührt schaut sie in den nun großen Saal, der auch in den oberen Reihen voll besetzt ist, und jubelt: „Heute gehen 1300 Leute rein, 1300 sind gekommen!“

In den Bühnennebel tritt zuerst die Vorband. Jonny und Jakob supporten die Sängerin nun schon zum zweiten Mal. Mit vier ihrer Songs stimmen sie das Publikum ein und sorgen für eine lebendige Atmosphäre. Nach ihrem Auftritt durchfluten Lichtkegel den Saal. Mit erneuten Nebelschwaden betritt Leas Band die Bühne und setzt zum ersten Lied ein.

Lea lässt ihre Fans nicht lange warten und eröffnet ihre Show mit „Immer wenn wir uns sehn“. Als die Band nach zwei weiteren Liedern vorab verschwindet, begibt sich Lea an das E-Piano und sorgt mit ihren nächsten Titel für eine ruhige Stimmung. Sie schrieb den Song an einem Nachmittag in Buenos Aires, wo sie nach ihrem Abitur „für ein halbes Jahr gelebt und in einem sozialen Projekt Kindern Klavierspielen beigebracht hat“, erzählt sie und singt „Kennst du das“ aus ihrem vorherigen Album „Vakuum“.

Wo man sich selbst in fünf Jahren sieht

Bei ihrem ausverkauften Konzert ist die 26-Jährige den Fans für die „unglaubliche Energie auf der Bühne“ mehr als dankbar. Um ihren Tour-Titelsong „Zwischen meinen Zeilen“ anzukündigen, möchte sie daher mit ihren Zuschauern etwas Persönliches teilen. Bei der Überlegung, wo man sich selbst in fünf Jahren sieht, sei ihr bewusst geworden, „dass es wichtiger ist zu schauen, dass es mir jetzt gut geht und dass ich zu diesem Zeitpunkt glücklich bin. Dass man sich viel weniger mit anderen vergleichen und versuchen sollte, bei sich selbst zu bleiben, um seine innere Mitte zu finden“.

Nach den berührenden und akustisch vorgetragenen Liedern kehrt die Band zurück. Mit einem Song, den sie letzten Herbst geschrieben hat, begeistert die junge Musikerin das Publikum: „Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr euch in einen ziemlich guten Freund oder eine Freundin verliebt habt und nicht traut, etwas zu sagen, um nicht alles zu zerstören“, richtet sie das Wort an die Zuhörer und präsentiert den unveröffentlichten Song „Kaputt“.

Die beiden Miseren der unglücklichen Liebe

Die Künstlerin beleuchtet an diesem Abend beide Miseren der unglücklichen Liebe. „Meine nächste Single habe ich geschrieben, als ich rausgefunden habe, wie es sich anfühlt, weniger zu empfinden als der Partner“, erzählt Lea und gibt damit einen sehr persönlichen Einstieg in den Titel „Halb so viel“.

Bei ihrer Tour dreht sich aber noch lange nicht alles um Herzschmerz und Liebe. Denn die Sängerin überrascht mit einem Mashup aus verschiedenen Partysongs. Sie singt berühmte Lieder von Britney Spears, den Backstreet Boys und den Spice Girls und animiert damit auch die Letzten zum Mitsingen.

Als sich ihr Konzert dem Ende zuneigt, schafft Lea mit einer Konfetti-Bombe zu ihrem aus dem Radio bekannten Song „Leiser“ ein tolles Finale. Nach dem lauten Verlangen der Fans nach einer Zugabe erscheint die Songwriterin singend inmitten der Menge. Begleitet von Tamburin und Melodica greift sie den ersten Titel des Abends „Wenn wir uns sehn“ erneut auf. Mit dieser Performance ist sie den Menschen hautnah und schickt sie mit einer ganz persönlichen Erinnerung nach Hause.

Von Sarah Ehnert