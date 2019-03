Leipzig

Er ist Musiker, Songtexter, Entertainer, ein oft genauer und witziger Chronist westdeutscher Provinzdepression und als Kolumnist und Buchautor zudem eine mitunter auch gewöhnungsbedürftige Koryphäe für die verschiedensten Unappetitlichkeiten des menschlichen Daseins. Damit hat es Heinz Strunk insgesamt ziemlich weit gebracht, wie auch sein Aufttritt im Täubchenthal beweist, wo der Mann am Mittwoch vor ausverkauftem Saal plauderte, Flöte spielte und – das vor allem – aus seinem aktuellen Buch „Das Teemännchen“ las.

(Auto-)Biographische Erzählungen

Und so unsinnig und unzulänglich es immer sein mag, einen Autor mit seinen Figuren gleichzusetzen, so naheliegend ist es doch auch, aufgrund dieses Buchtitels etwas kalauernd zu konstatieren, dass Strunk auf der Bühne in gewisser Weise selbst ein wenig wie ein Teemännchen wirkt. Dank eines Sprechsingsangs, bei dem ein mal stärkeres, mal schwächeres Untertonrauschen die Vokale um- oder auch mal fortspült: „Sozalrelsche Reportasche“ und „evlusonäres Gedächtnis“ kündigt da etwa der Autor für die Lesung an. Und die entwickelt vielleicht auch genau deshalb ihre recht spezielle Suggestionskraft.

Lehre vom Zerfall: „Das Teemännchen“ reiht Erzählungen als Abfolge menschlichen Scheiterns. Biographische Protokolle aus einem Kosmos, in dem Strunk die „über das ganze Leben verhängte Lichtlosigkeit“ wie ein letztes Aufflammen vor dem endgültigen Erlöschen in Szene setzt.

Erzählungen des Scheiterns

Lebensläufe, in denen nie wirklich was lief. Eine Blondine, die von der einstigen „Bauernkalenderschönheit“ zur grausigen Menschenruine mutiert, weil sie in einer Kleinstadt-Pommes-Bude – wie von einer geheimen dunklen Kraft paralysiert – ihre Lebenszeit vertut. Ein Kleinwüchsiger, der sich selbst ins Klo spült. Eine Adipositas-Bloggerin in ihrer vermüllten Einzimmer-Neubauwohnung. Oder der Typ, bei dem in einer seltsamen Metamorphose Hintern und Geschlecht die Plätze tauschen ( Strunk: „Ich wollte mich mit meiner Verwandlungsgeschichte nicht mehr von Kafka ins Bockshorn jagen lassen“).

Sie alle hat das Leben im Würgegriff. Das gilt sogar für Guns-N’-Roses-Frontmann Axl Rose, den der Autor in Rosis Bar auf dem Hamburger Kiez platziert – nur um zu zeigen, dass selbst Rock ’n’ Roll oder ein Rockstar-Dasein vor gar nichts schützt in dieser wenig warmen Welt, die ja trotzdem die beste aller möglichen ist.

Prosa, die wie Wodka wirkt

Das ahnt auch Strunk: „Die nächste Welt wird kalt sein, so kalt wie die Räume zwischen den Sternen“, lässt der einmal verlauten. Und füllt, Teemännchen hin oder her, wohl auch deshalb die trübe Tasse des diesseitigen Daseins mit einer Prosa, die wie Wodka wirkt. Die brennt und schwindlig macht. Den Blick dabei aber trübt sie so wenig, wie sie Trübsinn verbreitet. Im Gegenteil: In der scharfen Drastik und den mitunter surrealen Überhöhungen der Schilderungen steckt resistent der Humor. Fatalistisch und garstig und wenn schon nicht schön, so doch schön hässlich.

Es ginge ihm darum, sagt Strunk, das „Prekariat nicht RTL 2 zu überlassen“. All jenen „Figuren, die sogar im Tatort immer zuerst erschossen werden“, schenkt Strunk in „Das Teemännchen“ somit, was sie insgesamt in dieser Gesellschaft nicht spielen: eine Hauptrolle. Und dem Publikum zur Lesung ein finales Flötensolo weltwarmer Schlagersehnsucht.

Von Steffen Georgi