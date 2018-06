Helene Fischer spielt am Wochenende in Leipzig. In der Messestadt setzt sie ihre Stadion-Tournee fort, die sie Anfang März nach fünf Konzerten in Folge unterbrochen hatte. Weit mehr als 80.000 Menschen werden an beiden Tagen erwartet. Dabei war der Andrang auf ihr Konzert in der Red-Bull-Arena so gewaltig, dass sich die Schlager-Sängerin für ein Zusatzkonzert entschied. An nun zwei Tagen wird die 33-Jährige ihre Fans in Leipzig begeistern. Im vergangenen Jahr waren es fünf Konzerte am Stück in Leipzig. Dieselbe Tour spielte Europas erfolgreichste Musikerin sie damals allerdings in der Arena Leipzig. Erneut wird das Waldstraßenviertel dazu weiträumig für den Verkehr gesperrt.

Zur Galerie Am Dienstag spielte Schlager-Star Helene Fischer das erste von fünf Konzerten in der Arena Leipzig und begeisterte mit ihrem Auftritt Tausende Fans. Fotos: André Kempner

Wie bereits 2017 wird ihre auswendige Bühnenshow von 45 Degrees designt und unterstützt – einem Tochterunternehmen des für seine Artistik weltberühmten Cirque du Soleil aus Kanada. Ihr Auftritt hatte bereits im Herbst nur wenig von einem klassischen Konzert: Die stets durchtrainierte Achterbahnfrau schwebte Mal über dem Publikum, mal wedelte sie in luftiger Höhe zehn Meter über der Bühne. 350.000 Menschen sahen ihre Show im Rahmen der Stadion-Tour bereits. Kein Grund das Konzept für den zweiten Abstecher nach Leipzig zu ändern? Der Veranstalter jedenfalls schweigt sich zu Neuerungen aus.

joka