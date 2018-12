Dresden

So kann man es auch sehen: vorne reich, hinten arm. Helge Schneider, adrett in blauem Anzug, Schieberdeckel und papageifarbigem Schlips gewandet, bringt eine eigene Interpretation vom neuen Kulturpalast und den Zuschauerreihen. Die Besucher unter der Orgelempore müssten eh damit leben, dass die locker gewordenen Pfeifen bald abfallen. Sieht gut aus, mit so einem Ding im Kopp, ist aber nicht gut. Gar nicht gut.

Helge S. war nach langen, im Grunde zu langen Jahren wieder unter einem Dach in Dresden. Auftritte in freier elbnaher Luft sind fest gesetzt, 2018 hat er ihn ausgelassen, eben, weil er das Palastdatum vom Montag hatte. Ausverkauft schon im Frühling, keine Überraschung! Helge Schneider ist einer derjenigen deutschen Unterhalter und Zerstreuer, die mühelos den Montag als „Totentag“ der Woche packen können.

Der Künstler atmet freier, obwohl es stickiger ist

Denn es kommen durchaus andere Menschen, wenn er in Hallen spielt, wo man sitzen darf, kann oder muss. Je nach Sichtweise. Das Lachen ist dort nie so gehetzt wie draußen, die Blöker unter den Besuchern gehen straff gegen Null, auch der Künstler selbst atmet freier, obwohl es stickiger ist. Gerade auch deshalb geriet einst sein 2005er-Kulturpalast-Solokonzert zum regelrechten Befreiungsschlag nach Jahren des Einrastens und Leerlaufens bei den Filmnächten. Große Kunst war das! Wiederentdeckung pur!

Und anno 2018? Helge Schneider, der große Musik-Clown aus Mülheim/ Ruhr, temporär residierend in Andalusiens Flachland, hat sich als Geduldsspieler erwiesen. Gelassen und stark – hups, das hatten DNN vor 13 Jahren schon geschrieben! Er sollte damals gern wiederkommen unter die Dächer der Stadt, wo er in den Neunzigern in Scheune und Hygienehaus die allerfeinsten Konzerte spielte. Bis dahin, auch das ein Zitat von einst, würde „die Welt weiter bestehen, aber als Welt.“

Die Show einfach laufen lassen

Gelassen ist Schneider allemal, weil er sich und keinem anderen etwas beweisen muss. Andere zum Lachen zu bringen, macht ihm selbst noch am meisten Spaß. Harte Arbeit ist es trotzdem. Stark ist Schneider, wenn er die Show trotz oder wegen erhöhtem Musikanteils einfach laufen lässt. Vielleicht hat er ja geahnt, dass der neue Kulturpalast ein Freund der Noten ist, nicht des Wortes. Den reinen Wortpart hat Schneider für die aktuelle Hallentour zurückgefahren, dafür die Instrumentalparts nach vorn geholt. Und zwar sehr weit. Plötzlich sitzt der hoch verehrte Blueser Henrik Freischlader in der Band und bestreitet, neben dem großen alten Drummer Boy Peter Thoms und Filigranbasser Ira Coleman, dezent seine Linien. Sting wusste, was Coleman kann und hat ihn einst geholt. Helge musste lange warten. Das rechnet er jetzt erst richtig hoch mit Old-Jazz ohne Mätzchen oder mit solchen, die sekundieren, anstatt sich aufzudrängen.

Helge Schneider bringt zwar wieder eine Art Hit-Potpourri, hebelt es aber auf schon gewohnte Weise nach den Kennzeilen von zum Teil schon 25-jährigen Kamellchen wie „Hunderttausend Rosen schick ich dir“, „Katzeklo“, „Fitze Fitze Fatze“, „Meisenmann“ oder „Telefonmann“ aus. Überhaupt, die Bausteine! Spanisch für Irre, Udo Lindenberg für Adaptionisten, Vibraphon in Zeitlupe, Pan ohne Flöte, Sax mit Sex – sollte irgendwer im Saal die tsunamihafte Erneuerung des Helge Schneider erwartet haben, sah eher Ebbe.

Enttäuschend, also? Ach, was! Mit etwas Geduld – da ist sie wieder! – und Güte, wenn die Weihnachts- und Dresdenanspielungen dann doch nicht recht sitzen wollen, greift man sich den Helge, den er uns anbietet. Plateauschuh und Perücke? Weg! Dafür Grauhaar naturell! Grimassen nonstop? Nein, nacktes Gesicht! Und Dancefloorgymnastik!

Im August wieder draußen an der Elbe

Auch die fließende Sprachäquilibristik, dieses Crescendo von noch so obskurer Bilder- und Wortspiele ist auf ein einziges Stück beschränkt, dem nachgerade kurzen Erlebnisbericht eines mutmaßlich verheirateten Paares aus dem Chinarestaurant „ Mykonos“. Dort, wo Mann und Frau Hund serviert bekommen, der so liebreizend unterm Deckel auf dem Reis sitzt, dass die beiden Menschen den kleinen Weißen einfach mitnehmen. Dabei hätten sie ihn wirklich essen können, denn das erledigt später ein Dobermann auf der Straße. Aber vielleicht fahren die Ehehölzer demnächst zum Stahlarbeiteraustausch ins ferne asiatische Reich, das vom Weltall aus als gelber Fleck zu erkennen ist. Vom Sitznachbarn war schnappatmendes Lachen zu hören. Selten an diesem noch dazu zugabenlosen Abend. Doch auch das ist nicht das schlechteste Zeichen.

Helge Schneider ist am 23. August 2019 wieder draußen an der Elbe. Name der Tour: „Pflaumenmus“ . Die Zeichen stehen auf „Schade, dass man doch nicht am Montag konnte“.

Von Andreas Körner