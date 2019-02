Leipzig

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Stimmkraft sich hinter diesem schmalen Mann verbirgt. Helmut Lotti (49) steht seit fast 30 Jahren auf der Bühne. Aber seine Präsenz hat der wohl erfolgreichste Sänger Flanderns trotz längerer Pausen nichts eingebüßt: „So you win again and here I stand again“ – der Refrain des Hot-Chocolate-Hist passt zu ihm.

Damit hat der belgische Sänger am Donnerstagabend sei Gastspiel eröffnet, gemeinsam mit dem „Golden Symphonic Orchestra“ unter der Leitung von Wim Bohets hat er im vollen Gewandhaussaal den Leipzigern sein neuestes Album: „Soul Classics in Symphony“ präsentiert.

Zunächst verhalten

So geht es auf eine Reise durch die Geschichte der Pop-Musik, bei der Lotti und seine Golden Symphonics die Klassiker des romantischen Soft-Souls mit Hingabe und instrumental reich arrangiert im Gepäck haben. Evergreens wie „My Girl“ (The Tamptations), „Easy“ ( Lionel Richie) oder „What becomes of the Brokenhearted“ ( Jimmy Ruffin) fließen wie Honig durch den Saal. Doch Lotti ist nicht nur Cover-Sänger: Auch neue Eigenkompositionen stehen auf dem Programm, die sich gut ins Gesamtkonzept einfügen.

Das Publikum, im Schnitt älter als der Sänger, reagiert zunächst noch etwas verhalten, doch spätestens bei „Purple Rain“ von Prince ist das Eis gebrochen, der Applaus wird von Song zu Song lauter.

Mutig wagt Lotti sich an die ganz großen Nummern heran und verpasst ihnen eine unverwechselbare Note. Seine Stimme erweist sich dabei als bemerkenswert vielseitig: Mal engelshoch, mal soulig-tief, aber immer sauber wechselt sie mindestens genauso oft die Farbe, wie es die dekorativen Notenpulte der 22 Orchestermusiker tun.

Überraschend agil

Den neuen Soul-Hits folgt im zweiten Teil des Abends ein bunter Mix aus den Highlights früherer Lotti-Alben. Von Queen („Bohemian Rhapsody“) über Creedence Clearwater Revival („Proud Mary“) bis zu eigenen Songs („Out of Africa“) ist alles dabei.

Und jetzt ist auch das Publikum endgültig erwacht: Beim Walzer „Du, nur du allein“ wird geschunkelt, was das Zeug hält, die schmachtenden Töne der Ballade „Te voglio bene assai“ werden mit stehendem Applaus belohnt. „Pata Pata“ reißt die Zuschauer erneut aus den Sitzen und stiftet sogar zum Tanzen an.

In dieser Disziplin erweist sich auch Helmut Lotti als überraschend agil. Mit geschmeidigen Schritten und keckem Hüftschwung schwebt er über den roten Bühnenteppich und tanzt auch mal runter von der Bühne, durch den Saal, bis hoch in den obersten Rang.

Witze übers Haupthaar

Mit einer guten Mischung aus bunter Show, mitreißendem Entertainment, ehrlicher Freude an der Musik und liebenswerter Bodenständigkeit hat Lotti schnell die Herzen des Publikums erobert. In seinen mit charmantem Akzent vorgetragenen Zwischenansagen nimmt er sich auch mal selbst auf die Schippe: So wird der einstige Toupet-Täger im Laufe des Abends den ein oder anderen Spruch über sein schütteres Haupthaar los – was ihn fürs Publikum noch sympathischer macht.

Zum Finale schenkt Helmut Lotti seinen Zuhörern ein warmes musikalisches Dankeschön mit mehreren Zugaben: Auf ein schwungvolles „Hava Nagila“ folgt ein schmissiges Elvis-Medley. Nach der korrekten Feststellung „Ich habe auch klassische Musik vergewaltigt“ schmettert er noch ein abschließendes „Nessun Dorma“ in die Menge.

Von André Sperber