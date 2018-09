Dass zu Ostdeutschland zwar schon von allen etwas, doch noch lange nicht alles gesagt ist – das wissen Jana Hensel und Wolfgang Engler. Sie streiten in „Wer wir sind“ über Historisches, Seelisches und Identität. Am Donnerstag diskutieren sie in Leipzig mit LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer. Gibt es ein richtige Wir im falschen?