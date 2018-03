Herbert Grönemeyer kommt 2019 nach Leipzig

Berlin/Leipzig - . Nur noch ein Jahr warten. „Bochum“, „Mensch“ und „Dauernd Jetzt“ hören, immer wieder – und dann ist er auch schon da: Herbert Grönemeyer macht auf seiner Hallen-Tour 2019 Station in Leipzig. Am 11. März kommenden Jahres tritt er in der Arena Leipzig auf. Das Management kündigte am Dienstag 13 Konzerte in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Bereits am 15. März gibt es ab 10 Uhr einen exklusiven Online-Vorverkauf im Internet, auch in der Ticketgalerie der LVZ. Am kommenden Samstag beginnt dann der offizielle Vorverkauf der Konzertkarten.

Der Mann mit den mindestens drei Künstlerleben als Schauspieler, Filmmusik-Komponist (A Most Wanted Man, Anton Corbijn) und extrem erfolgreicher Rock- und Pop-Musiker emotionalisierte die Leipziger zuletzt 2015 beim Konzert in der Red-Bull-Arena. Jetzt können die Fans endlich wieder einem Live-Auftritt des 61-Jährigen Grönemeyer entgegenfiebern. In den sozialen Netzwerken wurde die Ankündigung der Tour 2019 von den Fans gefeiert.

Tour-Termine

Bemerkungen über seine Haare und seinen Tanzstil macht Grönemeyer souverän schon lange selbst. Er gilt als einer, der auf der Stadionbühne noch wie der nette Typ von nebenan rüberkommt. Seine Fans kennen jeden Text von „Currywurst“ bis „Schiffsverkehr“ und katapultierten 2014 das letzte Studioalbum „Dauernd Jetzt“ auf Anhieb auf Platz 1 der Album-Charts.

Das Auftaktkonzert ist am 5. März 2019 in Kiel geplant. Das sind die Tour-Termine im Überblick:

5.3.2019 – Kiel

7.3.2019 – Berlin

8.3.2019 – Bremen

10.3.2019 – Halle / Westfalen

11.3.2019 – Leipzig

13.3.2019 – Köln

16.3.2019 – Stuttgart

17.3.2019 – Zürich

19.3.2019 – München

22.3.2019 – Wien

24.3.2019 – Hamburg

27.3.2019 – Dortmund

28.3.2019 – Mannheim

