Großpösna

Hier müssen selbst Punks pünktlich sein: Exakt 16.30 Uhr hat am Freitag das 21. Highfield-Festival begonnen, zunächst mit einer guten Portion Gitarre, Bass, Schlagzeug und Mittelfinger. Allein sieben der elf Bands am Eröffnungstag tragen an irgendeiner Stelle den Punk in der Selbstbeschreibung und im Herzen.

Während viele noch mit dem Anreise-Verkehr kämpften, Zelte aufschlugen oder bereits die ein oder andere Runde Flunkyball spielten, Festival-Klassiker für Trinkfeste, strömten etliche auf das Festivalgelände, um die ersten Acts zu sehen. Nach den diesjährigen Openern Itchy, vielen noch bekannt als Itchy Poopzkid, ging es laut und explizit weiter mit Radio Havanna und Massendefekt.

Die wohl prominentesten Massendefekt-Fans könnten für ausgelassenen Pogo sorgen: Die Düsseldorfer Broilers sind einer der Headliner des Highfield und spielen mit ihrem eingängigen Oi- und Ska-Punk mittlerweile in einer Liga mit Bands wie den Ärzten oder den Toten Hosen.

Disko am Strand

So straff der Zeitplan, so gelockert die Stimmung bei bestem Wetter, das nicht nur den Brandschutzbeauftragten ins Schwitzen bringt. Wer wollte, konnte dieses Jahr nicht nur ab Donnerstag sein Lager auf einem der zahlreichen Camping-Areale der Halbinsel aufschlagen, sondern schon am Strand mit dem DJ-Team Kaputto & Concorde feiern, die auch die kommenden Nächte den Sand zum Diskofloor machen werden.

In erster Linie zieht es die etwa 35.000 Festivalbesucher jedoch vor eine der beiden großen Bühnen. Zu reichlich Punk, Indie und Alternative gesellt sich poppig Softeres und Hip Hop. Die Abwechslung macht sich im Publikum bemerkbar: Zwar ziehen Musikfestivals im Sommer in erster Linie junges Publikum zwischen 18 und 30 an, jedoch flanieren auch einige deutlich minderjährige Nachwuchsfans in Begleitung übers Gelände, ebenso wie mit der ein oder anderen Band in die Jahre gekommenes Publikum.

Von Neon bis Schwarz

Optisch reicht die Bandbreite von Neon bis Schwarz, von sommerlich knapp bis skurril kostümiert. Auch auf der Bühne: Bevor die Kanadier Billy Talent den ersten Festivaltag als Headliner beschließen, gab es einiges fürs Auge. Bands wie die Österreicher Indie-Pop-Wunderkinder Bilderbuch, die New Yorker Gypsy-Punks Gogol Bordello oder „Schauspielrapper“ Alligatoah nehmen den Rock ’n’ Roll-Zirkus wörtlich und sind für ihre effektvollen Shows beliebt.

Für Samstag muss kurzfristig Punk mit Punk getauscht werden: Bad Religion haben aus familiären Gründen abgesagt, die Donots springen ein.

Von Karsten Kriesel