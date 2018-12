Leipzig

Ob Thirty Seconds to Mars, The Prodigy oder Cro – sie alle wollen im kommenden August die Besucher des Highfield-Festivals begeistern. Insgesamt 26 Acts haben die Veranstalter am Dienstag bekanntgegeben, die im Sommer am Störmthaler See bei Leipzig auf die Bühne kommen sollen.

Mit dabei sind alte Bekannte wie The Offspring oder Fettes Brot. Aber auch AnnenMayKantereit, Yung Hurn, OK Kid, Faber, Sookee oder Nothing But Thieves sind mit von der Partie.

Im vergangenen Jahr hatten rund 35.000 Fans in Großpösna gefeiert. 2019 findet das Highfield-Festival vom 16. bis zum 18. August statt – und ist damit bereits zum zehnten Mal in der Nähe von Leipzig zu Gast.

Zur Galerie Am Störmthaler See bei Leipzig hat am Freitag das Highfield-Festival 2018 begonnen.

Von jhz