Dresden/Leipzig/Freiberg

Dicke Mauern oder klimatisiert: Sachsens große Museen bieten derzeit nicht nur Kunstinteressierten nebenbei Abkühlung. Wohltemperierte Foyers und Ausstellungsräume locken auch hitzegeplagte Passanten, ihre Zahl wird jedoch nicht separat erfasst. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Menschen die Kühle und Ruhe suchen als sonst, sei groß, sagte ein Sprecher des Museums der Bildenden Künste zu Leipzig am Donnerstag. Für Juli steht dort ein gut 50-prozentiges Besucherplus gegenüber dem Vorjahresmonat zu Buche. „Da wird die Hitze eine Rolle spielen, aber auch das Ausstellungsangebot.“

Auch in der hohen Eingangshalle des Deutschen Hygiene-Museums Dresden suchen Menschen Abkühlung. Die Besucherzahl bewegt sich allerdings auch in den heißen Wochen im sommerlichen Normalmaß, wie ein Sprecher sagte. Die dicken Mauern von Albertinum und Residenzschloss in Dresden entlocken Passanten ein erleichtertes Lächeln beim Betreten. Angenehmer Nebeneffekt des Museumsbesuchs sei, der drückenden Hitze auf Zeit zu entfliehen, sagte eine Sprecherin der Staatlichen Kunstsammlungen.

„In den Winter abtauchen“

Das Freiberger Silberbergwerk, eines der Größten und Ältesten des Landes, verzeichnet auch dank der Ferien etwa ein Drittel mehr Besucher. „Viele der Gäste freuen sich, dass es schön kühl ist“, sagte eine Mitarbeiterin. Für die ein- bis fünfstündigen Führungen müssen sich die Gäste warm anziehen bei Temperaturen von 10 bis 15 Grad. Auch im Markus-Röhling-Stolln (Erzgebirge) geht es ins andere Extrem. Bei 8 Grad Celsius könne man in den Winter abtauchen, sagte ein Mitarbeiter. „Gäste im Minirock haben Eisbein, wenn sie wieder rauskommen.“

Die Waldbrandgefahr ist nach den Niederschlägen am Mittwochabend bis auf den Landkreis Nordsachsen und einen Teil des Landkreises Görlitz gesunken, die Prognosen sehen eine weitere Entspannung, und auch die Elbe hat ein wenig mehr Wasser. Die Sächsische Dampfschifffahrt plane wieder mit mehr Fahrten, sagte Unternehmenssprecher Robert Rausch. Bei aktuell 62 Zentimetern am Pegel Dresden könne die Schlösserfahrt wieder aufgenommen werden. Vor allem für Zuckertüten- und Winzerfahrt am Wochenende hofft er auf genügend Wasser. „Zur Euphorie gibt es noch keinen Anlass.“

Abkühlung in Sicht

Die Meteorologen versprechen für die kommenden Tage Abkühlung auf für hiesige Sommer normale Temperaturen um 25 Grad. Es ist allerdings nur ein Intermezzo. „Anfang der Woche kommt die Hitze zurück“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wettedienstes. Schon am Montag kletterten die Werte wieder auf über 30 Grad. Und die Chancen stehen nicht besonders gut, dass Sachsen Niederschläge abbekommt.

Von LVZ