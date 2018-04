Lüneburg/Leipzig

Der DDR-Liedermacher Holger Biege ist tot. Nach schwerer Krankheit starb der Sänger, Pianist und Komponist am Mittwoch im Alter von 65 Jahren in einer Klinik bei Lüneburg. Dies bestätigte Andreas Hähle, ein enger Freund des verstorbenen Künstlers, am Abend gegenüber Bild.de. „Vor vier Tagen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends. Er kam noch in eine Klinik bei Lüneburg. Dort starb er“, so Hähle.

Seinen größten Hit hatte Biege 1978 mit „Sagte mal ein Dichter“ aus seinem ersten Album „Wenn der Abend kommt“. 1983 nutzte er ein Gastspiel in der BRD, um mit seiner Familie im Westen zu bleiben. Seit einem schweren Schlaganfall im Jahr 2012 saß Biege im Rollstuhl und war teilweise gelähmt.

Der gebürtige Greifswalder, der auch für seinen Bruder Gerd Christian Schlagersongs komponierte, hinterlässt seine Frau Cordelia und zwei Kinder. Im vergangenen September hatte Biege schwer von seiner Krankheit gezeichnet in Mecklenburg seinen 65. Geburtstag gefeiert.

Bekanntheit erlangte der 1952 geborene Künstler auch mit Liedern wie „Deine Liebe und mein Lied“, „Wenn der Abend kommt“ oder „Reichtum der Welt“. Eine offizielle Bestätigung für Bieges Tod gab es zunächst nicht.

Bei Facebook zeigten sich viele Fans bestürzt. Seit Jahren hatten sie vergeblich auf ein Bühnen-Comeback ihres Idols gehofft. „Deine Stimme war einzigartig, leider ist sie viel zu früh verstummt, wir werden dich niemals vergessen“, trauerte eine Anhängerin. Ein anderer Biege-Fan schrieb bei Facebook: "Für mich einer der Besten, der deutsche Texte mit Tiefgang machte! Ich hoffe, es gibt eine Taste da oben."

nöß