Leipzig

Noch als Schüler veröffentlichte er seine ersten Platten, mittlerweile gehört der 1989 als Lukas Strobel geborene Alligatoah zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland. Am Freitag tritt er beim Highfield-Festival in Großpösna auf. Im Interview mit Christian Dittmar erklärt der Platin-Gewinner (2015 für „Willst du“), warum sein Konzert am Störmthaler etwas Besonderes wird, was er sich für den Auftritt in der Arena im kommenden Jahr ausgedacht hat und warum er sich nicht politisch äußert.

Im März 2014 haben Sie das erste Mal in Leipzig gespielt – vor einigen Dutzend Zuschauern bei der Literatur-Party „LitPop“ zur Buchmesse. Nun sind Sie einer der Headliner beim Highfield-Festival und treten vor rund 30 000 Zuschauern auf. Haben Sie sich das vorstellen können?

Nein, das habe ich tatsächlich lange Zeit ausgeschlossen. Ich habe sogar lange Zeit ausgeschlossen, überhaupt Live-Auftritte zu machen, weil man bei meiner Musik eigentlich genau hinhören muss. Außerdem bin ich auch nicht der Mittelpunktmensch und habe mich früher selten nach vorne getraut. Nach den ersten Shows hatte ich dann aber doch Blut geleckt und gemerkt, dass das ein schöner Auslebungsrahmen für meinen ganzen Wahnsinn sein kann.

Wie wird der Wahnsinn beim Highfield aussehen?

Es wird etwas sehr Ungewöhnliches geben, ich bringe eine Akustik-Tour auf Festival-Bühnen. Wir spielen eine Show, die nur von einer Hammond-Orgel und meiner Stimme getragen wird. Das ist natürlich für ein Festival sehr ungewöhnlich, weil man eine Produktion erwartet, die dröhnt und Bass hat und wozu die Leute tanzen können. Nun müssen sie sitzen, und ich bin gespannt, wie viele Leute sich beim Highfield tatsächlich in den Schlamm begeben wollen.

Also wird es auch für Sie ein Experiment?

Absolut. Es kann auch total schiefgehen, und es kann sein, dass die Leute mit Flaschen nach mir werfen werden. Aber ich denke immer: Wenn man etwas nicht ausprobiert, kann man es auch nicht wissen.

Am 27. Januar 2019 kehren Sie für eine eigene Show nach Leipzig zurück. Was wird es in der Arena geben?

Es wird eine gigantische Show. Die Halle ist riesengroß. Das Bühnenbild wird sehr aufwändig, und meine Bühnenbild-Bauer haben schon eine Voodoo-Puppe von mir gefertigt, auf die sie viel einprügeln, weil sie einen Groll gegenüber meinen Idee hegen und sich dauernd Gedanken machen müssen, wie sie meine kryptischen Bleistift-Skizzen umsetzen können. Aber da müssen sie durch, damit es am Ende gut wird. Und ich kann schon so viel verraten: dass es einen Bademantel geben wird.

Im September kommt dein neues Mixtape „Schlaftabletten, Rotwein V“ raus. Was ist da alles drauf?

Also eigentlich ist es eher ein Album. Ich habe dem Ganzen nur die Bezeichnung „Mixtape“ gegeben, weil es im Gegensatz zu meinen anderen Alben keinen roten thematischen Faden hat, sondern in alle möglichen Richtungen geht. Da sind sowohl albernere Songs als auch schwerere Sachen drauf. Vor allem habe ich die Reihe auch immer genutzt, um mich musikalisch etwas experimenteller auszutoben. Ich habe diesmal sehr viel Rockmusik einfließen lassen, sehr viel Metal und somit auch meine musikalische Früherziehung.

Ein Zitat aus „Schlaftabletten, Rotwein V“ lautet: „Das ist vielleicht mein persönlichstes Album“. Ernst gemeint?

Einerseits ja, andererseits nein. Das Mixtape ist sehr brutal geworden – also überhaupt nicht meinem Wesen entsprechend. Aber es sind auch viele Themen dabei, die mich persönlich beschäftigt haben. Wie zum Beispiel der Song „Wie zu Hause“, der sich mit dem Thema Reisen auseinandersetzt. Ich bin zuletzt selber viel gereist und habe dabei große Ernüchterung gespürt, wenn man, egal wo auf der Welt man ist, schon bekannte Dinge sieht und einen nichts mehr so richtig überraschen kann.

Ironie ist ein häufiges Stilmittel, wie auch in „Meine Hoe“, wo Sie über Sexismus rappen. Ist das die einzige Möglichkeit, sich mit aktuellen Problemen auseinandersetzen zu können?

Es ist eine gute Möglichkeit, aber nicht die einzige. Das wäre ja auch fatal, weil sich dann keiner mehr ernsthaft unterhalten könnte. Dann hätten wir eine vergiftete Gesprächskultur, weil zwischen den Lagern nur noch Spott herrschen würde. Ironie ist eine herrliche Sache, um selbst eine Romantik im Wirrwarr des Alltags zu finden. Ich kann aber auch ernst sein.

Das passt zum Song „I Need a Face“, in dem es um verschiedenen Gesichter geht.

In jeder Alltagssituation werden bestimmte Gesichter erwartet, und davon handelt der Song. Ab einem bestimmten Alter hat man das Gefühl, dass die Gespräche so vorgefertigt und durchgetaktet sind, dass man im Grunde sich schon die Gefühle parat halten kann und einfach nur noch abspult. Das ist eine Sache, die ich sehr bedauere, weil man sich so dem Gegenüber nicht mehr richtig öffnen kann.

Eines Ihrer Gesichter ist das als Mitglied von „Trailerpark“ mit zum Teil sehr provokanten Texten. Gibt es eine Grenze?

Es gibt für mich persönlich immer Sachen, die ich nicht sagen würde – aber nicht, weil sie gesellschaftlich verpönt sind. Denn es ist einfach alles eine Sache des Kontextes. Man kann schlimme Dinge sagen und dabei etwas Gutes meinen, man kann aber auch gute Sachen aussprechen und dabei etwas Furchtbares aussagen. Und das ganz ohne Kraftausdrücke und Schimpfworte.

In „Meinungsfrei“ geht es um Menschen, die vorgeben, keine Meinung zu haben. Würden Sie als Lukas Strobel Ihre Meinung zu politischen Themen kundtun?

Nein, das würde ich nicht tun, weil ich stets abgelehnt habe, Person des öffentlichen Lebens zu sein. Ich wollte nie Promi sein und mit meinem Gesicht hausieren gehen. Deswegen habe ich mich vor längerer Zeit dazu entschieden, nur Musiker und das Kunstprodukt „Alligatoah“ zu sein.

Von Interview Christian Dittmar