Leipzig

Spätwerk muss man es wohl nennen, das Romandebüt des 56-jährigen Punkrock-Millionärs. Aber weder wird an Bela Bs „Scharnow“ der Punk zu Grunde gehen, dafür sorgen schon H&M, Spotify und Blink 182. Noch tritt weises Schriftstellertum an die Stelle der Musik des hauptberuflichen Rockstars. Die jüngst erneut gerüchtebefeuerte Auflösung der Ärzte jedenfalls ist wieder eine gute Banklänge nach hinten gerutscht, vor ihrer im Mai anstehenden Europa-Club-Tour empfiehlt ihre neue Single „Abschied“ lieber der gesamten Menschheit das Aussterben. Fragen nach einem kommenden Album bedenkt B standartmäßig mit einem derart süffisanten „Kein Kommentar“, dass es eher nach „da kommt vor dem Ende schon noch was“ als einem Ausschleichen klingt.

Zuvor jedoch feiert Felsenheimer, so der bürgerliche Nachname Bs, auf der aktuellen Lesetour sich selbst und seinen 416 Seiten starken belletristischen Erstling. Zur Eröffnung der Buchmesse am Donnerstag schaute er zu einem lange ausverkauften Doppeltermin in Halle D des Werk 2 vorbei.

Ein hoher Prozentsatz augenscheinlicher mehr Ärzte- als nur Literatur-Fans füllt die Stuhlreihen, ein beeindruckend bulliger, streng blickender Security-Herr am Backstageeingang und später am Signiertisch erhöht die Star-Atmosphäre. B selbst tänzelt pünktlich im Morgenmantel auf die Bühne und zaubert eine VHS-Videokassette aus einer Buchhülle, beides Motive aus „Scharnow“.

Rockstar auf der Suche nach der Lesebrille

Die Nähe der kleinen Halle offenbart dann doch das Alter des Berufsjugendlichen, auch stockt er nach zwei gelesenen Sätzen: Die Brille fehlt. Alterslos allerdings nach wie vor die akzentuiert sonore Charakterstimme des Sprechprofis, der schon lange mehr ist, als nur singender Schlagzeuger. Auch als Schauspieler, Hörbuch- und Synchronsprecher agiert er.

Nach einem ruhigeren Kapitel legt B mit dem los, was schon die Ärzte stets zur Perfektion trieben: Aberwitzige, infantil-anarchische Zwischenansagen. Er freut sich, dass sein Buch ein „Fucking Bestseller“ ist, gefällt sich in der Rolle des intellektuellen Autors – mit Brille! – und empfiehlt, ihn daher zu siezen besser noch, in der dritten Person anzureden. Als größten Autor der Buchmesse outet er dann doch lieber Tocotronic-Sänger Dirk von Lotzow, der am Donnerstag parallel im Conne Island Autobiografisches „Aus dem Dachsbau“ vorträgt.

An eigenem Lesestoff bevorzug B, sehr zugunsten der Lachmuskeln, die absurden Teile seines Buches, reichert sie mit animierten Comicbildchen und pointierten Geräuschsamples an. Den Film- und Comic-Junkie merkt man auch dem Buch schnell an, Bs Talent für bildreiche Sprache, schnelle Schnitte, Perspektivwechsel und spannende Cliffhanger tragen einen durch die Seiten. Witziges war natürlich zu erwarten, dennoch geht „Scharnow“ deutlich tiefer als bloßer anarchistischer Klamauk. In einem wilden Stilmix aus nerdigem Trash, Krimi-Noir, Komödie, Milieustudie, Fantasy und etwas Horror offenbart sich ein vielschichtiges Panorama. Aus unterschiedlichsten Ecken steuert die Personage des fiktiven Brandburger Dorfes Scharnow zunehmend rauschhaft auf die Katastrophen an Tag X zu, an dessen Ende einige Menschen, Tiere, Schornsteine und Autos ihr Leben lassen. Nahezu berührend entwickelt B dabei eine große Sympathie für seine tragikomischen, zumeist gesellschaftlich abgehängten Figuren.

Ehrung durch den Oberkritiker

Zur Lesung sorgt er sich auch um das – na ja – leibliche Wohl und gibt zwei gut gefüllte Gläser mit dem Lieblingsgetränk des „Pakt der Glücklichen“ aus „Scharnow“ in die Runde: „Mische“ aus Korn und Fanta. Fortan begleiten immer wieder kleine Würge-Lacher die Lesung, hervorgerufen durch diese flüssige Einladung zum Alkoholismus.

Natürlich gibt es auch zu den kotzenden nackten Supermarkt-Räubern ein passendes Comicbild und Geräuschsample, „tief in seinem Herzen“ ist B schließlich „immer noch zwölf“. Dabei ist ausgerechnet diese wohl komischste Episode des Buches dem wahren Leben abgelauscht.

Musste er sich zum 18-Uhr-Termin der Doppellesung noch in Ansätzen disziplinieren, kann er zur späteren Stunde Ärzte-typisch überziehen. Als Zugabe, oder „Dessert“ wie er stilvoll augenzwinkert, packt er ein paar Absurditäten aus dem Leben des Neuautors aus. Gleichermaßen freut er sich über krude Amazon-Verrisse und die Ehrung durch Oberkritiker Dennis Scheck, auch ein paar vom Lektor wegempfohlene Outtakes gibt es zu hören.

Insgesamt präsentiert sich B derart bühnengeil, dass man nach diesem Abend auch an die Zukunft der Ärzte optimistisch glauben mag.

Von Karsten Kriesel