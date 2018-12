Der Schauspieler Matthias Schweighöfer war wieder einmal in Leipzig zu Gast, um einen neuen Film vorzustellen. Zusammen mit Florian David Fitz erzählt er in "100 Dinge" von zwei Freunden, ihren Konsumrausch und eine ungewöhnliche Wette. Am Mittwoch kamen zahlreiche Fans im Leipziger Zentrum zusammen, um ihren Star auch mal vor der Leinwand zu sehen.