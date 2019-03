Leipzig

Es ist eine wirklich schöne deutsch-amerikanische Freundschaft; in Rock gemeißelt und Blues konserviert: Seit inzwischen fast einem Vierteljahrhundert gehen der Sänger Mitch Ryder ( Detroit, USA) und die Band Engerling ( Berlin, Ost) Winter für Winter gemeinsam auf Europatour. Am Mittwoch gastierten sie in der bis auf den wirklich allerletzten Quadratzentimeter vollen MB-Tonne.

Ganz klar, ein Veteranentreffen. Auf der Bühne und davor. Man könnte wetten: Jeder der hier Anwesenden hat ihn damals in der Glotze gesehen, den berühmt-berüchtigten Auftritt Mitch Ryders anno 1979 in der Essener Grugahalle, in der der Mann, berauscht von Alkohol, Musik und Gott weiß was sonst noch, den Blues-Rock wie eine Abrissbirne der auch selbstzerstörerischen Ekstase in den live vom ARD übertragenen Rockpalast krachen ließ. Faszinierend. Und beängstigend auch ein wenig. Dass man jedenfalls diesen Musiker auch noch vier Jahrzehnte später auf der Bühne erleben darf, gehört ganz entschieden ins Reich der Wunder.

Vom Leben gezeichnet, aber eben nicht zermalmt: Mit dunkler Sonnenbrille unterm schwarzen Hut, in der Hand ein Tamburin, tritt Ryder auf die Bühne. Der Springteufel ist ihm lange schon ausgetrieben, ruhig und leicht gebeugt, ganz freundlicher älterer Herr, steht er vorm Mikro. Aber dann: diese Stimme!

Kraftvoll aufgeraut

Um es mit einer Mitch-Ryder-Zeile zu sagen: „Ain’t Nobody White Can Sing The Blues“. Kein Weißer kann den Blues singen. Stimmt natürlich. Aber wie immer gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ryder ist so eine Ausnahme. Merkt man gerade auch dann, wenn der Mann sich dem unmittelbaren Vergleich aussetzt. Also etwa Al Greens „ Take Me To The River“ oder auch – bleiben wir einfach bei den Flüssen – Jimmy Cliffs „ Many Rivers To Cross“ intoniert. Zwei R&B-Klassiker, die ja schon furchtbar oft per Coverfassung in die seifigen Hände schaumiger Popgefühligkeit geraten sind. Und als wolle Ryder sie auch davor beschützen, entkleidet er sie selbst noch jener geschmeidigen Eleganz, die die Originale ja haben, um sie wie nackt, essenziell, dabei ganz und gar kraftvoll aufgeraut darzubieten.

Das hat nicht nur Chuzpe, sondern eben auch Klasse. Klasse jener Art, die entsteht, wenn in Songs Lebenserfahrung pulsiert. Das heult und knurrt, krächzt und flüstert, barmt und berserkert. Fließt gerade bei „Freezin’ in Hell“ wie ein Lavastrom und stampft die „Long Hard Road“ bis zum „Moondog House“ entlang. Immer dieser Stimme nach!

Und natürlich der fünfköpfigen Engerling-Band, mit der Ryder sich sichtlich wohlfühlt. Gestandene Herren, musikalisch schlicht formidabel. Dabei in Habitus und Ausstrahlung einmal mehr wie die bescheidenen, allerdings auch gut aufgelegten Diener des Herrn erscheinend. Ganz und gar frei von jedweder Rock-Attitüde. Fast bedauert man es ein wenig.

Gute 135 Minuten beglücken Mitch Ryder und Engerling ihr Publikum. Zum Schluss dann geht’s, wie schon einst im Rockpalast, in die „Soul Kitchen“ der Doors. Und was soll man sagen? Nichts gegen Mr. Morrison – aber stimmlich ist der Chefkoch ganz klar Mitch Ryder. Möge er den Blues noch lange singen!

Von Steffen Georgi