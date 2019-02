Leipzig

Letztlich sollten die Leipziger Musiker also doch am häufigsten zu einigen der üblichen Hits greifen: jeweils drei Mal zu „Land Of Confusion“ und „Jesus He Knows Me“. Elf Bands haben Freitagnacht im Werk 2 je drei Lieder von Genesis oder Peter Gabriel oder Phil Collins (und einmal sogar Mike and the Mechanics) auf ihre ganz eigenen Weisen interpretiert. Zweifach „In The Air Tonight“, „Easy Lover“, „Sledge­hammer“, „Don’t Give Up“ und „I Can’t Dance“ – was verteilt auf fünf Konzertstunden jedoch keineswegs zur Übersättigung führt.

Stimmt schon: „An Phil Collins kam man in den 80ern fast nicht vorbei“, sagt Jörn Drewes vom Tanzcafé Ilses Erika. Schwingt Mitleid in seiner Stimme? Weil man ihm gerade offenbart hat, selbst ein Herz für jenes Oeuvre zu haben, das seinen Anfang 1967 auf einer elitären südenglischen Privatschule nahm, als sich übrig gebliebene Mitglieder dreier Schülerbands zu einer gemeinsamen Gruppe fusionierten? Der Kellerclub, dessen kreative Bedeutsamkeit für Leipzigs Nacht­leben kaum zu überschätzen ist, kam seit der Gründung vor etwas mehr als 20 Jahren eigentlich ganz gut an Genesis vorbei. Im Disco-Alltag sowieso. Auch in den legendären Covernächten waren Beatles und Rolling Stones, Depeche Mode, The Cure, The Smiths, Police, U2, Michael Jackson, Udo Lindenberg, Rihanna, Nirvana, Radiohead und andere zuerst dran.

Jetzt aber Genesis: Für die 20. Covernacht ist die Ilse mit all ihren Leuten wegen der runden Zahl sogar in die bestens gefüllte Halle D der Kulturfabrik „fremdgegangen“, wie Drewes es ausdrückt. Jody Cooper, ein Schotte, der seit gut fünf Jahren in Leipzig lebt und hier als „wandelnde Jukebox“ bekannt ist, darf als Erster ran. Sein Vater habe viel Genesis gehört, verrät er und bleibt selber in tollen Folk-Pop-Versionen bei Peter Gabriel hängen: Dessen damaliges Abschiedslied an Genesis, „Solsbury Hill“, ist der ideale Auftakt für den Konzertmarathon.

Wie es klingt, wenn Fremdgehen in Liebe mündet, führt das Duo Saving Victoria im zarten Verzicht auf Gassenhauer vor. In herzergreifender Zweistimmigkeit singen die beiden „Mercy Street“ und programmieren die Zeitmaschine daraufhin so weit in die zurück 70er-Jahre wie im weiteren Verlauf der Nacht keine andere Band: „Dancing With The Moonlit Knight“ geht in „Carpet Crawlers“ über. Ob Genesis ihr Kleinod „For Absent Friends“ von 1971, für das Phil Collins erstmals vom Schlagzeug Richtung Mikrofon hervorkroch, obwohl Peter Gabriel natürlich noch längst nicht ans Aussteigen dachte, seither überhaupt jemals selbst live aufführten? „Wir haben uns in die frühen Genesis verliebt“, gestehen Saving Victoria auf der Bühne.

Eine Zuneigung, die nicht jeder teilt, klar, woran Phil Collins’ zwischenzeitliche Omnipräsenz übrigens nicht ganz schuldlos ist. Aber genau das macht den Reiz der Ilses-Erika-Covernächte aus: Leipziger Bands setzen sich mit einer Musikgröße auseinander, ob ihnen ihr Schaffen nun gefällt oder nicht. Kndnstr, ein Duo, das zur Hälfte aus Breslau stammt, verwandelt „Both Sides Of The Story“ in so etwas wie ein Scooter-Cover. Und ihre Fassung von „You Can’t Hurry Love“ könnte auch von Rammstein stammen. Schön ist das nicht – aber überaus unterhaltsam.

Zur Galerie 20. Covernacht des Tanzcafés Ilses Erika: Elf Leipziger Bands haben am Freitag im Werk 2 Lieder von Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins und einmal sogar Mike & the Mechanics gecovert.

Der Gruppe Minimal Egal gelingt im Anschluss bei „Easy Lover“ das Kunststück, den angeblichen Weichspüler Phil Collins so richtig weich zu spülen. Wie mitreißend dasselbe Stück aber auch klingen kann, führt gleich die nächste Band vor, deren Name „Phil Violence“ auf das Missverständnis eines Autokorrektur-Programms zurückgeht. Sängerin Theresa Elflein hat sich in Reminiszenz an Peter Gabriels frühe Bühnenshows sogar das Gesicht bemalt. Es handelt sich um eine Art Leipziger Supergroup aus Mitgliedern von Amore Meow, den Doc Flippers, The Kla, dem Blaswerk und den einstigen Computer Says No. Das diabolische Lachen aus „Mama“ – Collins kupferte es nach eigener Aussage von Grandmaster Flashs „The Message“ ab – steuert Moderator Christian Feist bei. Sieh an: Anders als es Genesis von sich behaupten, kann das Leipziger Publikum sogar tanzen.

Ein Urgestein der Ilses-Erika-Covernächte sind Las Mañanitas. Vielleicht existieren sie auch nur noch aus diesem Anlass einmal im Jahr als Band. Mit Mandoline, Waschbrett und Melodica haben sie noch aus jedem Stil ihren feinen lakonischen Country-Rock gezimmert. Und so galoppiert diesmal beispielsweise „Land Of Confusion“ psychedelisch durch die Prärie – um kurz darauf beim Auftritt von Mjuix eine Auferstehung im Trance-Gewand zu erleben.

Das Kommando Ranzen erweist mit „Take Me Home“ der Schlagzeug-Virtuosität von Phil Collins die Ehre, bevor die Combo „Abacab“, „Misunderstanding“ und Peter Gabriels „Digging in the Dirt“ ordentlich durch den Rockwolf dreht. „So etwas nenn man ein digges Brett“, kommentiert Christian Feist treffend.

„In The Air Tonight“ als Pfadfinderlied

In ihrem neuen Projekt „Lov-e-is-rare“ verpassen Folk-Tausendsassa Jörg Blumenstein und Sängerin Fay Lazariotis dem Progrock-Dino einen Hauch Björk. Nie klang „Groovy Kind Of Love“ trauriger und hatte „I Can’t Dance“ mehr Soul. Bungalow4 rücken daraufhin „Sledgehammer“ viervierteltaktgerade und verpassen „In The Air Tonight“ die Aura eines Pfadfinderlieds. Gut passt die Schrammelgitarre aber zu „Silent Running“, womit nebenbei auch Mike Rutherfords Mechanics den verdienten Platz in der Covernacht kriegen.

Kurz nach ein Uhr in der Nacht setzen die Musiker von „Lippenstift am Burger“ mit Lippenstift im Gesicht ein jazziges Ausrufezeichen. Die Ballade „Against All Odds“ als Uptempo-Nummer: Das ist Tanzmaterial für die verbliebenen Genesis-Freunde. Die späte Aufnahme in die Rock’n’Roll-Hall-of-Fame 2010 und das unerwartete Lob von Stars wie Adele, Kanye West und Pharrell Williams haben die mittlerweile betagten Genesis-Herren ja längst aus ihrer Schmollecke befreit. Was aber noch fehlte, um die Reputation endgültig wiederzustellen, war die Würdigung einer Ilses-Erika-Covernacht. Check!

Ob das Spektakel 2020 erneut im Werk stattfindet oder man ins Stammlokal zurückkehrt, ist nicht entschieden. Um welche Künstler es gehen wird, ist aber schon klar: Die Sterne vs. Tocotronic. Genesis dürften es in dem Tanzcafé weiterhin schwer auf die Plattenteller schaffen. Wenn die Hamburger Musiker hingegen sowieso mal in der Stadt sind, gehören sie zu den Stammgästen im Tanzcafé.

Von Mathias Wöbking