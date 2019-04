Leipzig

Jadu stand schon mit diversen Musikern auf großen Bühnen und schrieb unter anderem für die Toten Hosen. Schon allein damit ist die 30-jährige Berlinerin viel mehr als nur die Ehefrau von Marteria. Nun hat sie ihr erstes eigenes Album aufgenommen. „Nachricht vom Feind“ ist dabei alles andere als leichte Pop-Kost. Vor ihrem Konzert in der Moritzbastei am Mittwochabend haben wir mit ihr gesprochen.

Verraten Sie mir altem Pazifisten: Was ist so sexy an einer Uniform?

Eine gut sitzende Uniform hat in meinen Augen etwas sehr Ästhetisches und Reizvolles. Ich mag das Strenge und Geradlinige. Sie verleiht dem Träger eine gewisse Unnahbarkeit. Sie kann sehr respekteinflößend und dominant wirken, was ich sexy finde. Es gibt eine riesige Szene der Uniformfetischisten – vor allem im Gothicbereich ist das sehr verbreitet. Viele meiner Freundinnen und Freunde stehen auf Polizei- oder Soldatenuniformen.

Ihr Album nähert sich allen Themen, egal ob persönliche Verletzungen, Liebe, Gesellschaftspolitisches, sogar Umweltschutz mittels kämpferischen, militärischen Metaphern. Ist das Leben und die Liebe denn für Sie ein ständiger Kampf?

Ich habe das Leben oft als Kampf empfunden und tue das auch jetzt noch. Wobei es nicht immer ein leidvoller Kampf ist, du kannst ja auch für positive Veränderungen kämpfen. Sei es in Beziehungen, für die Liebe, für die Natur, die Politik oder was einem sonst noch wichtig ist. Ich nutze militärische Begriffe, um Gefühlslagen und Situationen zu beschreiben, die sich für mich wie ein Kampf anfühlen. Das ist wie ein expressionistisches Bild zu malen, in dem du beim näheren hinschauen viele unterschiedliche Botschaften erkennen kannst. Beispielsweise beim Song „Todesstreifen“: Auf den ersten Blick siehst du da einen Soldaten, der zurückgelassen worden ist. Der allein weiterkämpft und mit schweren Geschützen, die auf ihn zukommen, konfrontiert wird. In diesem Lied geht es um Depressionen. Ich habe versucht es so darzustellen, wie es sich anfühlt. Du fühlst dich allein, Probleme prasseln auf dich ein, Menschen wenden sich ab oder du isolierst dich selbst.

Absolut keine militante Feministin

Ist „Nachricht vom Feind“ also ein Aufruf zum Kampf?

Für mich selbst ist dieses Album auch eine Art und Weise, mit Kämpfen aus meinem Leben abzuschließen, indem ich sie mir von der Seele geschrieben habe. Wie eine Selbsttherapie. Ich gebe in meinen Texten keine Tipps, wie man irgendetwas bewältigt, sondern erzähle Geschichten aus meinen Erfahrungen. Dennoch habe ich sehr viele Nachrichten von Menschen bekommen, die sich darin wiederfinden können und auch Kraft daraus schöpfen, weil sie sich mit manchen Dingen nicht so allein fühlen. Wenn es ihnen hilft, freut mich das natürlich sehr.

In einigen Ihrer Videos werden Männer gejagt, dienen als Trophäen und sexuelle Objekte. Klar deckt diese Spiegelung auch chauvinistische Mechanismen auf. Aber reicht die bloße Umkehrung solcher Klischees?

Es ist immer auch wichtig, überspitzte Metaphorik nicht zu ernst zu nehmen. Es ist ein fiktionaler Film. Ich bin absolut keine militante Feministin, die den Männern an den Kragen will. Ich bin für Gleichberechtigung und nicht dafür, dass sich irgendjemand über den anderen stellt. Aber wenn eine Frau loszieht und einen Mann „abschleppen“ möchte, kann sie das doch gerne tun. Genauso umgekehrt. Hauptsache beide sind einverstanden.

Nur man selbst bestimmt, was man sein darf

Wie gehen Sie mit Leuten um, die die künstlerische Ebene Ihrer Musik vielleicht nicht sehen oder sehen wollen und die kriegerische Metaphorik pur nehmen, sei es in der klaren Ablehnung, oder weil sie weltanschaulich ein Faible dafür haben?

Ich gehe damit locker um. Das ist ja auch das schöne an Kunst – dass sie eben nicht jedem gefällt, dass nicht jeder dieselbe Sicht, Meinung oder Verständnis für sie aufbringt. Sonst wäre es ja auch langweilig. Schön ist doch, wenn sich die Menschen Gedanken machen. Ich mag totale Verwirrung. Für viele gibt es nur „entweder oder“, „schwarz oder weiß“. Ich sehe die Dinge anders: Für mich persönlich und mein Empfinden ist alles möglich und nichts schließt sich aus. Die Kunst ist für mich ein Spielfeld, in der Toleranz und unterschiedliche Blickwinkel große Rollen spielen, Frage- und Ausrufezeichen allgegenwärtig sind. Sie darf wehtun, aufregen, erregen, nachdenklich stimmen, anecken, Tabus brechen oder mit ihnen spielen. Wer bestimmt denn, was man darf oder wer oder was man zu sein hat? Nur man selbst.

Musikalisch ist das Album so opulent wie gefühlvoll, in einer Pop-Sphäre treffen Rockriffs auf Orchester. „Military Dream Pop“ nennst du das selbst. Wie haben Sie Ihre musikalische Sprache gefunden?

Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass sich meine Musik nicht so recht einem klaren Genre zuordnen lässt. Ich habe meine Melodien selbst komponiert und habe versucht, Gefühle nicht nur textlich, sondern auch mit Instrumenten und Sounds auszudrücken. Ich höre viel klassische Musik und gern Soundtracks, die gefühlsmäßig sehr viel auslösen können und dabei ganz ohne Text auskommen. Aber eben auch Rock, Industrial, Blues und Pop. In der Schaffensphase von „Nachricht vom Feind“ habe ich so gut wie gar keine Musik gehört. Ich wollte mich nicht beeinflussen lassen und meinen eigenen Sound finden und kreieren.

Liebe zu Vintage-Sounds

Auch wenn man Ihr Album auf Spotify hört, ist das Kratzen einer Schallplattennadel allgegenwärtig. Warum diese anachronistische Spielerei?

Ich mag Vintage-Sounds, und das Knistern einer Schallplatte ist ein wohliges Geräusch. Ich habe für alle Songs auch immer alte Mikrofone aus den 20er- bis 50er-Jahren genutzt. Das hat ebenfalls Einfluss auf das Gefühl. Nicht nur beim Einsingen, sondern auch beim Hören.

Sie haben mehrere Jahre an „Nachricht vom Feind“ gearbeitet, das Album ist thematisch ein großer Rundumschlag, kompositorisch ausgefeilt, konzeptionell durchgedacht: Das klingt recht singulär oder ist es trotzdem nur der Anfang?

Vielen Dank! Ich habe mir nicht vorgenommen, eine Konzeptplatte zu machen, sie ist einfach so entstanden. Es gibt für mich kein Anfang und kein Ende. Es wird sich zeigen, wie ich mich entwickele. Was kommende Themen in meinem Leben sein werden. Vielleicht kommt nach Krieg der Frieden. Vielleicht habe ich auch noch nicht alle Kämpfe abgeschlossen. Das wird man sehen.

Musikerin sind Sie ja schon länger und haben mit verschiedenen Kollegen zusammengearbeitet. Ihr Ehemann ist einer der derzeit erfolgreichsten Musiker in Deutschland. Wie fühlt es sich an, jetzt mit dem Debütalbum doch als „Newcomerin“ durch die Lande zu reisen?

Ich tue mich immer schwer mit Begrifflichkeiten. Klar werde ich als „neue Künstlerin“ wahrgenommen, oder eben von manchen „als Frau von …“. Fakt ist ja, wie Sie sagen, dass ich schon seit meiner Teenagerzeit Musik mache und nicht erst seit gestern. Allerdings hat es seine Zeit gebraucht, dass ich mich von einer reinen Instrumentalistin zu einer Sängerin entwickelt habe, und so eine Platte mit beispielsweise 19 auch nicht hätte schreiben können. Es ist einfach schön, jetzt an einem Punkt in meinem Leben zu sein, indem ich mich entfalten kann. Ich freue mich, das mit Menschen zu teilen, denen gefällt, was ich mache, die meine Musik hören und jetzt zu den Konzerten kommen. Damit geht ein Traum in Erfüllung.

Jadu tritt am Mittwoch, 20 Uhr, in der Moritzbastei auf, Kurt-Masur-Platz 1, Vorverkaufspreis 17,20 Euro

Von Karsten Kriesel