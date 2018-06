Leipzig

„Grauenvoll“ tönt es in heiligem Zorn von hinten rechts in den Schlussakkord hinein. Und es ist wirklich grauenvoll – dieses Benehmen, diese unappetitliche Mischung aus Borniertheit, Intoleranz und Sendungsbewusstsein. Denn „grauenvoll“ ist es gewiss nicht – Thierry Escaichs (Jahrgang 1965) bereits 1995 entstandenes erstes Konzert für Orgel und Orchester, das Gewandhausorganist Michael Schönheit in den Großen Concerten zum Bachfest erstmals in Leipzig präsentiert.

Ein gutes Stück ist es allerdings auch nicht. Obschon es große Momente bietet: Da markieren im Mittelsatz, dem der sinfonische Wildwuchs alsbald den Adagio-Charakter austreibt, Becken den Herzschlag, kapriziert das fabelhafte Solofagott sich in halsbrecherischen Soli, denen die Orgel immer wieder die Luft abdreht. Subtiler Witz und schlichte Überzeugungskraft erwachsen hier aus einer Textur, die beinahe kammermusikalisch auf Klarheit setzt und auf die Kraft des Details – und viel zu selten bleibt in dieser halben Stunde in drei Sätzen, die sich deutlich länger anfühlt.

Das liegt vor allem daran, dass Escaich die Tragfähigkeit der Materials überschätzt, das er allen Sätzen als Fundament unterschiebt: den Tonwiederholungen, die zu Beginn die Bratschen in den schnell anschwellenden Strom einspeisen, und der geschwätzigen Pseudogregorianik, die der französische Organist und Komponist seinem Vorgänger Maurice Duruflé im Amt des Titularorganisten an Saint-Etienne-du-Mont in Paris abgelauscht haben mag. Oder Ottorino Respighi, an dessen wuchernder Üppigkeit in Instrumentationsfragen Escaich sich überdies zu orientieren scheint. Das Ganze würzt er mit Dissonanzen aus dem Dunstkreis des frühen Strawinsky, einer Prise Filmmusik-Glanz und einem großen Eimer Pathos.

Noch komplizierter wird die Angelegenheit durch den Umstand, dass Jérémie Rhorer, 44, am Pult es im Großen und Ganzen mit Taktieren getan sein lässt und sich wenig nur um klangliche Differenzierung kümmert. So bleibt beim höchst engagiert zu Werke gehenden Gewandhausorchester gewiss vieles ungehört – und selbst der anspruchsvolle, aber nicht sehr dankbare Orgelpart tut sich schwer, in diesen postromantischen Eintopf an die Oberfläche zu gelangen.

Gerahmt wird die bräsige Eklektik durch zweimal „Mendelssohn im Bachfest“: Am Beginn steht eine von Rhorer mit dem Gewandhausorchester um Konzertmeister Frank Michael Erben delikat, frisch, tiefenscharf und lebendig angegangene Hebriden-Ouvertüre mit herrlichem Streicherglanz, subtilem Bläsercharme sowie wunderbar atmender dynamischer Dynamik und Phrasierung. Das alles bietet auch die „Italienische“ nach der Pause. Hier allerdings sorgt der Umstand, dass Rhorer seine im Prinzip klare und suggestive Zeichengebung immer weiter aus der Mitte heraus ins eitle Posieren gleiten lässt, was im Verbund mit vor allem im Finale halsbrecherischen Tempi letzte Präzision verhindert.

Auch das ist natürlich Lichtjahre weit von „grauenhaft“ entfernt, auf weiten Strecken sogar sehr schön. Aber ein großes Konzert wird dieses am Schluss vom anständig besuchten Saal freundlich beklatschte dennoch nicht mehr.

Von Peter Korfmacher